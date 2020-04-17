Города Украины утонули в смоге: что происходит и когда закончится пыльный ад

Украину накрыли пыльные бури, а качество воздуха резко упало вдоль всей реки Днепр. Экологи считают, что ситуация вскоре улучшится, однако подобные бури будут наблюдаться все чаще и чаще.

Что происходит с погодой и когда украинцы смогут вздохнуть на полную грудь – читайте в материале OBOZREVATEL.

Смог стоит вдоль Днепра

Смог и повышенный уровень загрязнения воздуха начали наблюдать утром 17 апреля. Согласно данным сайта Eco City, под угрозой оказались Киев, Черкассы, Полтава, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев и почти весь восток Украины. Позже к списку присоединилась и Одесса.

Во всех этих городах уровень загрязнения находится в пределах 100-200 AQI (индекс загрязненности) при норме до 100, а в некоторых точках даже выше. Это означает, что находиться на улицах опасно, особенно, если есть различные заболевания дыхательных путей.

По словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, ветер попросту разносит вчерашнюю пыльную бурю, бушевавшую над Киевом. Однако из-за такого разброса общий уровень загрязнения становится меньше.

"Направление ветра, который переносит эти загрязняющие вещества, был с северо-запада на юго-восток. Воздушная масса, которая вчера находилась в Киеве, сегодня переместилась на остальную Украину. Поэтому концентрация загрязняющих веществ там стала меньше, поскольку воздушные массы перемешались", – рассказал Кульбида.

Загрязнение воздуха в Украине Eco City

Смог в Днепре Наше Місто

Смог в Запорожье Станислав Скалозуб

Нет лесополос – есть бури

Сами же бури возникают из-за нескольких факторов. Один из них, по словам эколога Владимира Борейко, это отсутствие лесополос на полях. Дело в том, что на вспаханных полях образуется сухой слой грунта, который легко поднимается в воздух ветром. Для того, чтобы этого не происходило, нужно высаживать лесополосы.

"В советское время сажали вдоль дорог лесополосы. Они были нужны для того, чтобы обеспечивать влагу и сдерживать пыльные бури. Сейчас никто лесополосами не занимается. В результате население вырубило их на дрова. Теперь в полях нет влаги и там гуляют ветра. Они поднимают сухую землю и несут её в виде пыльных бурь", – поделился Борейко.

Еще одна причина – общее изменение климата, который стал более теплым и сухим. Как рассказал OBOZREVATEL эколог Алексей Пасюк, есть вероятность, что такие бури украинцы будут ощущать все чаще.

"Последний год принес нам массу тепловых рекордов и тенденция такая: климат Украины становится более сухим и теплым. Вопрос в том, как долго это будет продолжаться. Есть риск, что такие явления, как буря, мы будем наблюдать все чаще и чаще", – считает эксперт.

Смог в Запорожье Facebook Александра Архипова

Смог в Запорожье Facebook Александра Архипова

Смог в Запорожье Facebook Александра Архипова

Вторая проблема – пожары

Еще один фактор загрязнения воздуха, по мнению экологов, пожары. Как случайные, так и намеренные поджоги. Справиться с ними порою бывает очень сложно. Борейко винит правительство в том, что лесхозы остались без государственного финансирования, из-за чего у них нет возможности оперативно тушить пожары на своих территориях.

"Ныне, когда лесхозам нужно тушить возгорания – у них нет денег на новые машины, на бензин. В результате на один лесхоз приходится одна старенькая советская пожарная машина, и она просто не справляется. Связаны руки и у экологической инспекции. Сейчас она должна согласовывать свою поездку в течение месяца, вместо того, чтобы контролировать пожароопасные ситуации. В результате возникает огромное количество пожаров, которые не могут потушить", - поделился эколог.

Правда, в управлениях ГСЧС тех областей, где зафиксирован смог и ухудшение воздуха, в один голос заявляют – резонансных пожаров нет. Исключением стал Николаев – там индекс загрязнения воздуха подскочил скорее всего из-за возгорания на полигона ТБО в Вознесенске. Направление ветра как раз соответствует положению городов относительно друг друга.

Смог в Кривом Роге 34.ua

Смог в Кривом Роге 34.ua

Ждать еще минимум три дня

По словам Николая Кульбиды, ситуация изменится уже 20 апреля – направление ветра сменится на северное, и оттуда должен прийти чистый воздух.

"Такое направление ветра будет сохраняться до 20 апреля. После оно изменится на северное, а там воздух намного чище. Так что будем надеяться, что улучшение в Киеве начнется уже днем 20 апреля, а на неделе ситуация значительно улучшится", – рассказал Кульбида.

Как писал OBOZREVATEL, 16 апреля Киев стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу.

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