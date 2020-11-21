Сумщину неожиданно завалило снегом. Впечатляющие фото

В Сумской области в ночь на субботу, 21 ноября, выпало по-настоящему зимнее количество снега. Хотя температура воздуха в регионе колеблется от -1 до 0 градусов.

Синоптики предупредили, что к концу дня осадки прекратятся. Местные жители поспешили публиковать в сети кадры с заснеженных улиц (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

Известно, что первый снег в этом сезоне на Сумщине выпал еще прошлыми выходным. Однако на этот раз регион посетила настоящая зима: заснежило города Шостка, Кролевец, Боровичи.

Примечательно, что синоптики предупреждали об осадках на всей территории Украины. Известно, что снег 21 ноября также шел в Чернигове и Умани.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть фото заснеженных городов.

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