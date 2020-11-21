Сумщину неожиданно завалило снегом. Впечатляющие фото
В Сумской области в ночь на субботу, 21 ноября, выпало по-настоящему зимнее количество снега. Хотя температура воздуха в регионе колеблется от -1 до 0 градусов.
Синоптики предупредили, что к концу дня осадки прекратятся. Местные жители поспешили публиковать в сети кадры с заснеженных улиц (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).
Известно, что первый снег в этом сезоне на Сумщине выпал еще прошлыми выходным. Однако на этот раз регион посетила настоящая зима: заснежило города Шостка, Кролевец, Боровичи.
Примечательно, что синоптики предупреждали об осадках на всей территории Украины. Известно, что снег 21 ноября также шел в Чернигове и Умани.
OBOZREVATEL предлагает посмотреть фото заснеженных городов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
еще 14 октября запад Украины засыпало снегом. Осадки выпали в Карпатах и во Львовской области.
17 ноября в Киеве и области выпал первый снег. Он стал причиной пробок в большинстве районов столицы.
Начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык предположил, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет носить "европейский характер".