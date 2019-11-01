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2 ноября • обновлено в 02:38
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"Горланили "Россия, приди": в Донецке открыто пожаловались на "ДНР"

1.2т Читать материал на украинском

Фанаты "русского мира" пожаловались на условия перевозки пассажиров в захваченном террористами Донецке.

Показательный пост опубликовал на своей странице в Facebook воин ВСУ Анатолий Штефан. На фото заметно жуткое состояние автобусов, в которых перевозят людей из Донецка в российский Ростов.

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"Зато на референдум бежали с иконами дорогу перекрывали воинам ВСУ, горланили во всю глотку "Роисся приди", а сейчас по всех сообществах рассказывают о "экономическом прорыве" квазиреспублик и жалуются", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети блогер высмеял "прорыв" с новыми трамваями в Донецке.

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Место
Украина Донецк
Тег
Новости ДНР
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Над своей ржавой укрзалызницей посмейтесь. А в Донбасс Россия ещё не пришла. Пока.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Ну таки так
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