"Горланили "Россия, приди": в Донецке открыто пожаловались на "ДНР"

Фанаты "русского мира" пожаловались на условия перевозки пассажиров в захваченном террористами Донецке.

Показательный пост опубликовал на своей странице в Facebook воин ВСУ Анатолий Штефан. На фото заметно жуткое состояние автобусов, в которых перевозят людей из Донецка в российский Ростов.

"Зато на референдум бежали с иконами дорогу перекрывали воинам ВСУ, горланили во всю глотку "Роисся приди", а сейчас по всех сообществах рассказывают о "экономическом прорыве" квазиреспублик и жалуются", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети блогер высмеял "прорыв" с новыми трамваями в Донецке.

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