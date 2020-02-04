"Горько и грустно!" В ОРДЛО внезапно вспомнили об Украине

Жители оккупированных Россией территорий Донбасса признались, что скучают по прежней жизни за Украине.

Вспомнить утраченное им навеяло 150-летие Донецкой железной дороги: сейчас вокзал и станции в городе выглядят будто заброшенными. Об этом люди с ОРДЛО пишут в своих соцсетях, соответствующим скриншотом поделился в своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"А сейчас тишина и пустота на вокзалах. Мы открылись 150 лет назад? Горько и грустно", – говорится в сообщении.

"Необитаемый" вокзал в Донецке

Жители ОРДЛО также пожаловались на то, что между Донецком и другими городами больше нет такого количества железнодорожных рейсов.

"Когда железная дорога в Донецке бурлила жизнью на полную, а Россия немного внесла свои коррективы. Сейчас жалуются местные, обвиняя Украину, но забыли уже о референдуме и "Россия, приди!" – прокомментировал Штефан.

Скриншот Telegram/Анатолий Штефан

Как сообщал OBOZREVATEL, в Twitter опубликовали видео из помещения совсем пустого Ж/Д вокзала в оккупированном Донецке, указав на очередное доказательство лжи террористической власти "Л/ДНР" о "процветании" ОРДЛО за "русского мира".

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