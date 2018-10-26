''Горите в аду!'' Украинский журналист ярко поставил на место пропагандистов Кремля

Украинский журналист Евгений Спирин резко ответил журналистам кремлевского телеканала НТВ на приглашение.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, отметив, что сначала увидел пропущенный звонок с российского номера.

"Смотрю на телефон, там пропущенный из Москвы. Думаю, странно, может это чей-то адвокат или кого-то из украинцев задержали", - рассказал он и добавил, что решил перезвонить.

Далее журналист опубликовал короткий диалог с пропагандистами:

— Драсьте, это Спирин, с этого номера пропущенный.

— Добрый день! Это телекомпания НТВ, мы хотели бы вас пригласить.

— А, НТВ, всего недоброго, горите в аду.

"21 секунда связи с потусторонним. Можно написать им смс с поздравлением", - подчеркнул Спирин.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно пропагандистка КремльТВ сделала скандальное интервью с погибшей студенткой Керченского политехнического колледжа.