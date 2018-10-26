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''Горите в аду!'' Украинский журналист ярко поставил на место пропагандистов Кремля

4.2тЧитать материал на украинском

Украинский журналист Евгений Спирин резко ответил журналистам кремлевского телеканала НТВ на приглашение.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, отметив, что сначала увидел пропущенный звонок с российского номера.

"Смотрю на телефон, там пропущенный из Москвы. Думаю, странно, может это чей-то адвокат или кого-то из украинцев задержали", - рассказал он и добавил, что решил перезвонить.

Далее журналист опубликовал короткий диалог с пропагандистами:

— Драсьте, это Спирин, с этого номера пропущенный.

— Добрый день! Это телекомпания НТВ, мы хотели бы вас пригласить.

— А, НТВ, всего недоброго, горите в аду.

''Горите в аду!'' Украинский журналист ярко поставил на место пропагандистов Кремля
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"21 секунда связи с потусторонним. Можно написать им смс с поздравлением", - подчеркнул Спирин.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно пропагандистка КремльТВ сделала скандальное интервью с погибшей студенткой Керченского политехнического колледжа.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Евгений Спирин
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Bio Sphera
Bio Sphera
Если имел бы что сказать, то приехал бы высказал все, что думает... ну, в крайнем случае спел бы гимн Украины)
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Так могут вести себя только дебилы
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Да, это хероический поступок. Если во вже вмерлой журналисты такие "ынтиликтуалы", то можно себе представить, какую хрень они пропагандируют своим соотечественникам.
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