"Горите в аду!" Известный туроператор Украины угодил в скандал

Известный украинский туроператор Join Up второй день переносит рейс на турецкую Анталию, заставив многих людей с маленькими детьми все это время ждать самолет в аэропорту "Жуляны".
Об этом сообщила клиентка туроператора Ольга Решетилова на своей странице в Facebook, отметив, что представители фирмы игнорируют жалобы.
"Туроператор Join Up, горите в аду! Со вчерашнего дня переносится рейс на Анталию. Люди с маленькими детьми, которые уже полдня должны были отдыхать на пляжах Турции, сидят в аэропорту в Жулянах. Авиаперевозчик Yanair говорит, что самолета нет и в лучшем случае будет или в 1:30, или в 4:15, но гарантии нет", - рассказала она.
"Менеджеры или не отвечают, или тупо врут. Представители туроператора и перевозчика к нам ехать отказываются. Ждем журналистов и полиции", - пожаловалась Решетилова.
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