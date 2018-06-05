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"Горите в аду!" Известный туроператор Украины угодил в скандал

2.1тЧитать новость на украинском

Известный украинский туроператор Join Up второй день переносит рейс на турецкую Анталию, заставив многих людей с маленькими детьми все это время ждать самолет в аэропорту "Жуляны".

Об этом сообщила клиентка туроператора Ольга Решетилова на своей странице в Facebook, отметив, что представители фирмы игнорируют жалобы.

"Туроператор Join Up, горите в аду! Со вчерашнего дня переносится рейс на Анталию. Люди с маленькими детьми, которые уже полдня должны были отдыхать на пляжах Турции, сидят в аэропорту в Жулянах. Авиаперевозчик Yanair говорит, что самолета нет и в лучшем случае будет или в 1:30, или в 4:15, но гарантии нет", - рассказала она.

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"Менеджеры или не отвечают, или тупо врут. Представители туроператора и перевозчика к нам ехать отказываются. Ждем журналистов и полиции", - пожаловалась Решетилова.

Читайте на OBOZREVATEL советы, как не стать жертвой туроператоров в Украине.

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Новости Киева и Киевской области Лоукостеры в Украине
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