Гордость.

За страну.

За наших людей.

За горящие глаза и увлеченность.

За успешных предпринимателей.

За отечественных производителей.

Испытал сегодня после визита на завод Biopharma и от экскурсии в лице СЕО и совладельца завода

Константина Ефименко.

Ловил себя все время на мысли, что не верится, что все это здесь, у нас в Украине, а не где-то в Китае, Америке или Швейцарии...

Это невероятное производство запущено ровно год назад. Хотя предварительная работа шла много лет. Заработал бы и раньше, если бы не пожар в 2017 г., практически уничтоживший основной корпус. После чего Константин из соучредителя стал руководителем завода и вытащил его, хоть многие уже в это не верили.

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

В мире таких производств меньше двух десятков. Правда, без Китая и Японии, которые законодательно не импортируют и не экспортируют эту продукцию. А производят тут, имуноглобулины, препараты из донорской плазмы человека, препараты из органического сырья, противовирусные препараты, пробиотики и многое другое. Возможности переработки уже - более 1 млн. литров плазмы в год.

В высокотехнологическое производство вложено уже 75 млн.$. И планы пока не на возврат инвестиций, а на дальнейшее развитие и выход на рынки Латинской Америки, Африки и не только... Расположенный в Белой Церкви завод является единственным таким производством не только в СНГ, но и в Восточной Европе. Работает тут 258 человек, но производство почти полностью автоматизировано.

Кроме того компания начала запускать уже в пяти городах новые и современные станции переливания крови, каждая из которых выглядит, как полноценный завод. Где на днях были австрийские фармацевты, которые с удивлением заявили, что они выглядят лучше, чем в Вене!

Спасибо невероятному, увлечённому, компетентному и эффективному руководителю Биофармы и

Спілка Українських Підприємців - СУП, организовавшими эту поездку в рамках Company visit.

- Это даже не бизнес, это - служение, - добавил Ефименко в конце интереснейшего рассказа о истории компании и становлении производства. И тот заряд вдохновения, который лично я получил от этого визита, реально неоценим! Он позволяет даже в сегодняшней непростой ситуации не терять оптимизма, верить в силы созидателей и понимать, что только за собственным производством и его развитием будущее каждого из нас и будущее Украины!