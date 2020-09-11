Гордость.

За страну.

За наших людей.

За горящие глаза и увлеченность.

За успешных предпринимателей.

За отечественных производителей.

Испытал сегодня после визита на завод Biopharma и от экскурсии в лице СЕО и совладельца завода

Константина Ефименко.

Ловил себя все время на мысли, что не верится, что все это здесь, у нас в Украине, а не где-то в Китае, Америке или Швейцарии...

Это невероятное производство запущено ровно год назад. Хотя предварительная работа шла много лет. Заработал бы и раньше, если бы не пожар в 2017 г., практически уничтоживший основной корпус. После чего Константин из соучредителя стал руководителем завода и вытащил его, хоть многие уже в это не верили.

В мире таких производств меньше двух десятков. Правда, без Китая и Японии, которые законодательно не импортируют и не экспортируют эту продукцию. А производят тут, имуноглобулины, препараты из донорской плазмы человека, препараты из органического сырья, противовирусные препараты, пробиотики и многое другое. Возможности переработки уже - более 1 млн. литров плазмы в год.

В высокотехнологическое производство вложено уже 75 млн.$. И планы пока не на возврат инвестиций, а на дальнейшее развитие и выход на рынки Латинской Америки, Африки и не только... Расположенный в Белой Церкви завод является единственным таким производством не только в СНГ, но и в Восточной Европе. Работает тут 258 человек, но производство почти полностью автоматизировано.

Кроме того компания начала запускать уже в пяти городах новые и современные станции переливания крови, каждая из которых выглядит, как полноценный завод. Где на днях были австрийские фармацевты, которые с удивлением заявили, что они выглядят лучше, чем в Вене!

Спасибо невероятному, увлечённому, компетентному и эффективному руководителю Биофармы и

Спілка Українських Підприємців - СУП, организовавшими эту поездку в рамках Company visit.

- Это даже не бизнес, это - служение, - добавил Ефименко в конце интереснейшего рассказа о истории компании и становлении производства. И тот заряд вдохновения, который лично я получил от этого визита, реально неоценим! Он позволяет даже в сегодняшней непростой ситуации не терять оптимизма, верить в силы созидателей и понимать, что только за собственным производством и его развитием будущее каждого из нас и будущее Украины!

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