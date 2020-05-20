Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что беглый экс-президент Виктор Янукович "очень хочет дать ему интервью".

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", комментируя свои недавние беседы с "экс-прокурором Крыма" Натальей Поклонской и террористом "ДНР" Игорем Гиркиным (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я думаю, что Виктор Янукович – жертва. У меня есть устойчивое уже мнение, что он жертва разыгранной вокруг него комбинации. Хотел бы с ним об этом поговорить", – анонсировал он.

Гордон и Янукович

В частности, журналист сказал, якобы у него есть "косвенные подтверждения и доказательства" того, что Янукович "очень хочет" побеседовать с ним. При этом сам он считает, что такое интервью будет интересным.

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