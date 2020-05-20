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20 мая • обновлено в 12:38
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Гордон заговорил об интервью с Януковичем

2.8т
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Скандальный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что беглый экс-президент Виктор Янукович "очень хочет дать ему интервью".

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", комментируя свои недавние нашумевшие разговоры с "экс-прокурором Крыма" Натальей Поклонской и российским террористом Игорем Гиркиным (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я думаю, что Виктор Янукович – жертва. У меня есть устойчивое уже мнение, что он жертва разыгранной вокруг него комбинации. Хотел бы с ним об этом поговорить", – анонсировал он.

Гордон и Янукович

Гордон и Янукович

В частности, журналист сказал, якобы у него есть "косвенные подтверждения и доказательства" того, что Янукович "очень хочет" побеседовать с ним. При этом сам он считает, что такое интервью будет интересным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Гордон заявил, что материалы интервью с бывшим предводителем "ДНР" Игорем Гиркиным и экс-"прокурором" Крыма Натальей Поклонской станут доказательствами в Гааге по делу об аннексии полуострова и развязывании войны на Донбассе.

  • На его слова сразу отреагировала Поклонская. Сообщница оккупантов язвительно призвала журналиста не спешить с передачей носителей с показаниями, поскольку она еще не все рассказала.

  • Служба безопасности Украины заявила, что эти два интервью журналиста Дмитрия Гордона являются его личной инициативой.

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Автор
Марина Лисничук
Персоны
Дмитрий Гордон Виктор Янукович
Место
Украина
Тег
интервью
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