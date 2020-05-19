Гордон сам инициировал интервью с Поклонской и Гиркиным – СБУ

Виктория Довгань Общество 13:23, 19.05.2020 Обновлено: 13:25, 19.05.2020

Служба безопасности Украины заявила, что интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-"прокурором" Крыма Натальей Поклонской и бывшим главарем террористов "ДНР" Игорем Гиркиным являются его личной инициативой.

Впрочем спецслужба намерена детально изучить детали этих бесед, говорится в сообщении СБУ на официальной странице в Facebook.

Дмитрий Гордон
Укринформ

"Проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона. Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками СБУ на предмет ее использования в качестве дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашего государства", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Гордон заявил, что материалы интервью с бывшим предводителем "ДНР" Игорем Гиркиным и экс-"прокурором" Крыма Натальей Поклонской станут доказательствами в Гааге по делу об аннексии полуострова и развязывании войны на Донбассе.

  • На его слова сразу отреагировала Поклонская. Сообщница оккупантов язвительно призвала журналиста не спешить с передачей носителей с показаниями, поскольку она еще не все рассказала.

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