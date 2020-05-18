"Требую извинений!" Гордон рассказал, почему взял интервью у Гиркина и Поклонской. Видеообращение

Материалы интервью с бывшим главарем "ДНР" Игорем Гиркиным и "экс-прокурором" Крыма Натальей Поклонской станут доказательствами в Гааге по делу об аннексии полуострова и развязывании войны на Донбассе.

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в своем обращении, которое опубликовано на его канале в YouTube (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге. Показания Натальи Поклонской и Игоря Гиркина станут одними из основных свидетельских показаний по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе", – пояснил он.

Также журналист заверил, что интервью с Поклонской и Гиркиным были сделаны в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

"Эти интервью никогда до этого не делал никто, и никогда никто в Украине не опрашивал ни Наталью Поклонскую, ни Игоря Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины", – отметил он.

Также Гордон потребовал извинений от всех людей, в том числе публичных, которые "клеймили его позором".

"Я обращаюсь ко всем, кто в соцсетях или на телеканалах клеймил меня позором, у вас есть возможность обратиться в спецслужбы Украины и прокуратуру… После того, как вам дадут исчерпывающие ответы на ваши вопросы, я требую одного: чтобы вы публично передо мной извинились", – подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гордон взял интервью у Натальи Поклонской. Журналисты провели его анализ и пришли к выводу, что бывший "прокурор" Крыма отличилась множеством лживых и манипулятивных заявлений об Украине.

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