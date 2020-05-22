Журналист Дмитрий Гордон отрицает, что он является "агентом" Службы безопасности Украины, или каких-либо других спецслужб.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" он пояснил, в чем заключалось его "сотрудничество" с СБУ, когда он брал интервью у экс-главаря террористов "ДНР" Игоря Гиркина (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Я никогда не был и не являюсь агентом никаких спецслужб, и никогда не работал ни с какими спецслужбами. Но, когда в моей стране война, в войне все средства хороши. Мне нужно было получить важную информацию от ветеранов украинских спецслужб, которые непосредственно владеют ситуацией, кто такой Гиркин. Можно читать о нем в интернете, но, когда мне дали данные (о Гиркине), это уже была другая история", – отметил журналист.

Гордон добавил, что он дружит с представителями разных спецслужб, и украинских, и американских, и израильских. "Мне нужны эти контакты, чтобы я был готов к таким интервью", – пояснил он.

Также журналист пояснил, какой цели он хотел добиться во время интервью с Гиркиным.

"Я хотел показать, как полковник ФСБ Гиркин с группой людей пришел на украинскую территорию убивать людей и захватывать территорию. Он будучи врагом, и врагом честным, говорит: "Да, мы хотели расчленить Украину и сделать государство "новороссия", дойти до Киева". Гиркин – это звериный оскал имперского великодержавного "русского мира", которым нужно пугать людей", – подчеркнул Гордон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Гордон заявил, что интервью с Поклонской и Гиркиным были сделаны в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Он заверил, что материалы этих бесед были переданы в Гаагу. При этом в СБУ уточнили, что интервью инициировал сам журналист.