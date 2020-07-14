Гордон посвятил песню топ-пропагандисту Кремля и назвал его "вечерним мудозвоном"

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон посвятил российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву песню, которую назвал "Итальянский партизан".

Соответствующее видео он опубликовал на своем канале в YouTube 13 июля (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что журналист спел песню по мотиву композиции Игоря Николаева "На недельку до второго…". В ней рассказывается о нелегкой работе пропагандиста РФ и его необъяснимом внимании к Гордону.

"Вновь с экрана голубого слышен голос Соловьева. Говорит, во всем виновны то Зеленский, то Гордон. От накала такого у него на полшестого и зовут его в России "наш вечерний мудозвон"... Хоть в России все х**во, Украину мочит Вова и, торгуя "русским миром", он продаст родную мать. Соловьев ужасно мутен – это понял даже Путин, но такого п***обола очень трудно отыскать", – поет украинский журналист.

Гордон посвятил песню кремлевскому пропагандисту Соловьеву (Скриншот с видео)

По его мнению, Соловьеву "срочно необходима неотложная медицинская помощь". Как сообщает издание "Гордон", недавно в одном из телеэфиров с российским ведущим "приключилась настоящая истерика".

В частности, тот называл Гордона "нацистским подонком", "пособником нацистско-бандеровского режима", а также предлагал ему поменять фамилию на "Гордоненко" и "не заикаться о том, что он еврей". Помимо этого, кремлевский пропагандист грозил журналисту "международным трибуналом".

"Дабы привести его в чувства, я обещаю Соловьеву небольшой сюрприз. Настолько небольшой, что он запомнит его на всю оставшуюся жизнь. Мне кажется, жизнь Владимира Соловьева разделится на до и после", – анонсировал Гордон свою песню.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Александр Невзоровназвал "солдатом информационной войны" кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева, известного резкой критикой Украины.