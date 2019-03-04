Гопники и пенсионеры: в "ДНР" раскрыли правду об армии террористов

В рядах террористов "Л/ДНР" воюют пенсионеры и гопники, так как все солдаты уехали подальше от "русского мира".

Об этом идет речь в материале пропагандистского издания "ПолитНавигатор". Так, автор определил основные категории жителей Донбасса, которые выступили за боевиков.

В первую очередь воевать за "ДНР" пошли гопники. "Характерная речь, бритые головы, майки, спортивки. "Слышь? Моя племяшка заикаться стала после 26 мая. П**дец с*кам. Руками рвать буду", – сказано в статье.

Часто встречаются и пенсионеры. "Лично знаю троих 65+, которые с первых дней на войне. Сейчас-то уволены по возрасту, но двое из них остаются на службе. Один даже на Саурке воевал. Другой педиатр. Совмещал работу в педиатрии и первую помощь на передовой", – пишет автор.

Также среди террористов замечены представители "золотой молодежи". Приводится пример троих местных жителей, которые по их словам, начинали свою "карьеру" террористов в рядах "титушек", когда им было по 20 с лишним лет.

Представители "золотой молодежи" в ДНР ПолитНавигатор

Отмечается, что "армию" террористов сформировали из тех, кто меньше всего подходил под описание военного. Все сотрудники полиции и бойцы из воинских частей, по словам автора, покинули "ДНР", не желая участвовать в войне на стороне боевиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая террористка "Л/ДНР", легендарный командир танкового экипажа Светлана Дрюк с позывным "Ветерок" перешла на сторону Украины и теперь сотрудничает с украинской контрразведкой.

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