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Гопники и пенсионеры: в "ДНР" раскрыли правду об армии террористов

10.4тЧитать материал на украинском

В рядах террористов "Л/ДНР" воюют пенсионеры и гопники, так как все солдаты уехали подальше от "русского мира".

Об этом идет речь в материале пропагандистского издания "ПолитНавигатор". Так, автор определил основные категории жителей Донбасса, которые выступили за боевиков.

В первую очередь воевать за "ДНР" пошли гопники. "Характерная речь, бритые головы, майки, спортивки. "Слышь? Моя племяшка заикаться стала после 26 мая. П**дец с*кам. Руками рвать буду", – сказано в статье.

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Гопники и пенсионеры: в "ДНР" раскрыли правду об армии террористов

Часто встречаются и пенсионеры. "Лично знаю троих 65+, которые с первых дней на войне. Сейчас-то уволены по возрасту, но двое из них остаются на службе. Один даже на Саурке воевал. Другой педиатр. Совмещал работу в педиатрии и первую помощь на передовой", – пишет автор.

Также среди террористов замечены представители "золотой молодежи". Приводится пример троих местных жителей, которые по их словам, начинали свою "карьеру" террористов в рядах "титушек", когда им было по 20 с лишним лет.

Представители "золотой молодежи" в ДНР

Представители "золотой молодежи" в ДНР

ПолитНавигатор

Отмечается, что "армию" террористов сформировали из тех, кто меньше всего подходил под описание военного. Все сотрудники полиции и бойцы из воинских частей, по словам автора, покинули "ДНР", не желая участвовать в войне на стороне боевиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая террористка "Л/ДНР", легендарный командир танкового экипажа Светлана Дрюк с позывным "Ветерок" перешла на сторону Украины и теперь сотрудничает с украинской контрразведкой.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДНРНовости Донбасса
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Файбер Моня
Файбер Моня
Совершенно уверенно можно утверждать, что майдановский каганат страшится самого факта существования народных республик Юго-Востока. Неспособность киевского режима силой подавить народное движение Донбасса очевидно. Остаётся один путь - цивилизованный и конструктивный диалог, который для адептов майдана крайне труден, но другого выхода у них не остаётся, поскольку бандеровский нацизм в Украине с каждым днём утрачивает свои позиции и приближается к своему закономерному политическому КРАХУ(CRASH).
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Конец неминуем. Выжидают,кто будет....А никто им не поможет!
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Донецкие гопники отметелили западэнских гопников. Рагули - вечные терпилы. Они даже с гопниками справиться не могут.
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