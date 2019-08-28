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"Соединенные Штаты Московии": Гопко затроллила рупоров Путина из-за скандала с картой

1.4т Читать материал на украинском

Народный депутат Украины Анна Гопко, которая представляла "Самопоміч" в Верховной Раде 8 созыва, отреагировала на ажиотаж в России из-за фото карты Идель-Урала в ее кабинете.

Реакцию с троллингом кремлевских пропагандистов и пособников оккупантов она опубликовала на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Кусочек распиленной России"... Какое негодование в кремлевской студии из-за нашей инициативы по поддержке коренных народов и Идель-Урала. Ничего общего с военным вторжением РФ и агрессией против Украины, с намерениями расчленить, оттяпать кусок территории. А как засуетились. Чего боятся? "Соединенные Штаты Московии", – с сарказмом отметила парламентарий.

Анна Гопко на фоне карты Идель-Урала

Анна Гопко на фоне карты Идель-Урала

Скриншот видео

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Кроме того, в комментариях под своим постом Гопко добавила, что мечтает посетить Москву и в частности Красную площадь, чтобы принять там участие в открытии памятников жертвам сталинского Голодомора и путинского режима. Также она выразила надежду на то, что диктатора Владимира Ленина наконец-то похоронят, а памятники Сталину сметут по примеру декоммунизации в Украине.

"Припоминаете фото – Москва, август, 1991 год, на Красной площади на танке флаг Украины? Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов, которую только в 1721 году переименовали в Россию. Это и есть миссия Украины – сдержать нашествие агрессора на европейскую цивилизацию, демократические ценности", – написала Гопко, продолжая троллить оккупантов.

"Соединенные Штаты Московии": Гопко затроллила рупоров Путина из-за скандала с картой

В комментариях ее поддержали новый глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Богдан Яременко и будущий народный депутат Украины Соломия Бобровская ("Голос").

"Соединенные Штаты Московии": Гопко затроллила рупоров Путина из-за скандала с картой

Напомним, что Идель-Урал (Волга-Урал) – это термин, используемый для обозначения финно-угорских и тюркских стран Поволжья: Эрзяно-Мокшании (Мордовии), Чувашии, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана. В 1917 году они впервые заговорили о создании независимого татарского государства. Это произошло на Всероссийском мусульманском съезде в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты взорвались возмущениями из-за поста Гопко. В нем она опубликовала фото со своим преемником Богданом Яременко на фоне карты Идель-Урала. Бурную дискуссию по этому поводу устроили в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" и обвинили Украину в поддержке "нацистских" идей.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Анна Гопко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Все "Бурные дискуссии" заключаются в том, что над вами смеются и удивляются вашему скудоумию.
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