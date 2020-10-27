Google посвятил дудл "изобретателю" йогурта Григорову, который родился и умер в один день

Поисковик Google 27 октября посвятил дудл 142-летию со дня рождения болгарского врача Стамена Григорова. Примечательно, что выдающийся ученый родился и умер в один день.

OBOZREVATEL решил напомнить читателям, какими открытиями человечество обязано медику. Ведь он объяснил принцип образования одного из самых популярных продуктов, а также сделал первый шаг к спасению людей от страшной болезни.

Стамен Гигов Григоров родился 27 октября 1878 года в Студен-Изворе, а умер 27 октября 1945 года в Софии (Болгария). Он был ученым, врачом и микробиологом.

В 1905 году Григоров впервые описал причину молочнокислой ферментации в йогурте, открыв болгарскую палочку.

Google посвятил дудл 142-летию с рождения Стамена Григорова. Скриншот страницы

А в 1906 году болгарин опубликовал результаты своей успешной разработки противотуберкулезной вакцины, опередив на целых два года изобретение БЦЖ. Кроме того, в конце своей жизни Григоров разработал в Италии лучший для своего времени метод лечения туберкулеза – cura bulgara (болгарское лечение).

За все его заслуги ему предлагали престижные должности в лучших университетах мира. Однако Григоров отказался от такой карьеры ради того, чтобы работать окружным врачом и начальником больницы в болгарской Трыне.

В 1912 году известный доктор уехал на Балканскую войну как простой поручик санитарной службы. А с началом Первой мировой войны уже в звании майора поехал на фронт в составе болгарской армии.

В то время в Петричской области вспыхнула эпидемия холеры, и майор Григоров добровольно принял ответственность по борьбе со страшным недугом. Тогда ему удалось спасти тысячи солдат Южного фронта и граждан Петричской области, остановив распространение болезни.

Доктор Стамен Григоров спас от холеры во время Первой мировой войны тысячи солдат. Википедия

Кроме того, несмотря на войны, Григоров не прекращал своих исследований в области лечения туберкулеза. И в 1935 году он получил специальное приглашение поработать в Италии. Там с огромным успехом врач лечил больных в итальянских санаториях "Ви Альба", "Гарбаняте" и "Оспедале дей Бамбини".

Его метод был признан как самый успешный и состоятельный в то время и получил в медицинских кругах известность как cura bulgara – болгарское лечение. За свои научные успехи Григоров в который раз получил множество приглашений на престижные и высокооплачиваемые научные и руководящие посты в Риме, Швейцарии и Англии. Но каждый раз он все равно возвращался на родину в Болгарию, чтобы помогать своим соотечественникам. Умер выдающийся медик в возрасте 67 лет на родине, в собственный день рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 октября поисковая система Google представила дудл, который посвятила выдающемуся итальянскому детскому писателю Джанни Родари. В этот день как раз исполнилось 100 лет со дня его рождения. Родари известен как автор таких любимых персонажей, как Чипполино и Джельсомино.