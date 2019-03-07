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"Google – молодец": Цимбалюк сбил радость россиян по поводу скандала с Крымом

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Несмотря на то, как Google отображает временно аннексированный Россией Крым, он все равно был и остается украинской территорией.

К тому же в Украине на картах поисковика он обозначается именно так. Об этом заявил украинский журналист Роман Цималюк в эфире радио "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Крым

Крым

"Зеркало недели"

"Google — молодец. Потому что в Украине он отображает Крым как украинский. Так что независимо от того, как отображает Google, статус Крыма от этого не меняется. Мы как считали эту территорию оккупированной с 18 марта 2014 года, так и считаем. Поэтому, если какой-нибудь человек с паспортом из Евросоюза говорит о том, что Крым — российский, тут из него делают национального героя. Но по сути, когда люди в России пытаются найти обоснования, что "мы аннексировали это по-честному", — это неправда", — прокомментировал он бурную радость россиян по поводу раздутого кремлевской пропагандой инцидента с Google.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
Google
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Комментарии
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
..сука проскакали все .теперь им блять то Гугл то Яндекс виноваты ,дыбылы.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Холы Крым поребали как посление опущенные лузеры 5 лет назад Так что скачите и дрочите.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Кроме нацистов бандер больше никто не задается вопросом чей Крым))) Был и будет Россией))) Так что нацисты бандеры грызите друг друга, что твари вы и умеете лучше всего)))
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