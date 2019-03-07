"Google – молодец": Цимбалюк сбил радость россиян по поводу скандала с Крымом

Несмотря на то, как Google отображает временно аннексированный Россией Крым, он все равно был и остается украинской территорией.

К тому же в Украине на картах поисковика он обозначается именно так. Об этом заявил украинский журналист Роман Цималюк в эфире радио "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Крым "Зеркало недели"

"Google — молодец. Потому что в Украине он отображает Крым как украинский. Так что независимо от того, как отображает Google, статус Крыма от этого не меняется. Мы как считали эту территорию оккупированной с 18 марта 2014 года, так и считаем. Поэтому, если какой-нибудь человек с паспортом из Евросоюза говорит о том, что Крым — российский, тут из него делают национального героя. Но по сути, когда люди в России пытаются найти обоснования, что "мы аннексировали это по-честному", — это неправда", — прокомментировал он бурную радость россиян по поводу раздутого кремлевской пропагандой инцидента с Google.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин потребовал пригласить представителя компании Google в связи с обозначением украденного Крыма украинским.

В ответ на нападки Кремля официальный представитель Google назвал Крым одним из российских регионов.

Компания добавила в Maps Керченский мост, которым оккупанты соединили аннексированный Крым и Краснодарский край.

В начале февраля в Госдуме РФ разразились угрозами из-за Крыма, назвав обозначение полуострова украинским техническими неполадками.

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