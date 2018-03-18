Развал России: Джемилев указал на верный признак

Россия провоцирует Запад к новому витку гонки вооружений, которая ранее привела к развалу СССР.

"Недавно Россия похвасталась началом производства у себя нового смертоносного оружия – межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". По сути, Россия приглашает Запад к новому витку гонки вооружений. Возможно, что в плане деоккупации Крыма это как раз то, что надо", – рассказал в интервью "Обозревателю" народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев.

По его словам, именно гонка вооружений в значительной мере привела СССР к развалу и распаду.

"К тому же нынешняя Россия – это уже далеко не СССР вместе с бывшим "соцлагерем". "Лагерь" уже давно разбежался, многие "лагерники" уже на другой стороне, а ВВП Российской Федерации чуть ниже даже половины ВВП одного только американского штата Калифорния, не говоря уже в целом о Соединенных Штатах или Евросоюзе", – отметил депутат.

Как ранее сообщал "Обозреватель", президент России Владимир Путин хочет использовать поездку в аннексированный Крым, чтобы набрать рекордный максимум голосов на выборах главы РФ.