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Гонгадзе погиб 20 лет назад: история убийства, которое шокировало Украину

Анна Паскевич
Анна Паскевич
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Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года

Украинский журналист Георгий Гонгадзе исчез ровно 20 лет назад. 16 сентября 2000 года он ушел с работы, но домой так и не вернулся.

За несколько месяцев до этого, в июне, он сообщил, что заметил слежку за собой: неизвестные сопровождали журналиста на автомобиле "Жигули". А 2 ноября в Таращанском лесу в 100 километрах от Киева было найдено обезглавленное тело Гонгадзе. В день памяти журналиста OBOZREVATEL предлагает вспомнить историю убийства, которое шокировало Украину.

Кем был Георгий Гонгадзе

Георгий Гонгадзе родился в 1969 году в Грузии, но в 20-летнем возрасте переехал во Львов, куда перевелся на факультет иностранных языков Львовского национального университета имени Ивана Франко. Он стал активным общественным деятелем, вступил в ряды партии "Народного Руха Украины" и Студенческого Братства.

В 1999 году, когда Гонгадзе стал ведущим ежедневной программы "Первый тур с Георгием Гонгадзе" на радио "Континент", начались телефонные звонки с угрозами в адрес руководства радиостанции.

А 17 апреля 2000 года в интернете появилось издание "Украинская правда", основателем и главным редактором которого был Георгий Гонгадзе. В нем среди прочего публиковались материалы о Леониде Кучме и его окружении.

Георгий Гонгадзе был оппозиционным журналистом

Гибель Георгия Гонгадзе

16 сентября 2000 года Гонгадзе исчез, возвращаясь домой с работы. 2 ноября в Таращанском лесу было найдено его обезглавленное тело. Жена и друзья опознали Георгия по шрамам, которые были у него из-за ранения осколками.

В том же году, в июне, сам Георгий сообщил, что за ним организована слежка. Неизвестные на "Жигули" ждали утром Гонгадзе возле его дома, а вечером – возле места работы.

14 июля журналист официально обратился с письмом к Генеральному прокурору Украины Михаилу Потебенько, однако ведомство отреагировало на обращение формально. Было лишь установлено, что машина, из которой велось наблюдение за Гонгадзе, имела номера, снятые с регистрации год назад.

Георгий Гонгадзе с семьей

Расследование

Лишь в феврале 2001 года было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Спустя еще 8 лет, в 2009 году, были найдены останки черепа, которые также принадлежали Георгию.

1 марта 2005 года президент Украины Виктор Ющенко официально заявил, что убийцы Георгия Гонгадзе задержаны. 3 марта генпрокурор Святослав Пискун заявил, что его подчиненные намерены на следующее утро допросить бывшего главу МВД Юрия Кравченко в качестве главного свидетеля.

Однако на следующий день Кравченко был найден мертвым на своей даче в Конча-Заспе. Он умер от двух огнестрельных ранений в голову. Как заявило следствие, экс-министр "покончил жизнь самоубийством".

В 2008 году Апелляционный суд города Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины. Николай Протасов получил 13 лет лишения свободы (умер в марте 2015 года в колонии), Валерий Костенко и Александр Попович – 12.

Георгий Гонгадзе и Алена Притула вместе основали издание "Украинская правда"

В 2011 году бывший начальник главного управления уголовного розыска МВД Алексей Пукач во время судебного заседания признался, что собственноручно убил Георгия Гонгадзе и назвал заказчиков убийства: Леонид Кучма, Владимир Литвин и Юрий Кравченко.

29 января 2013 года Пукач был приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности.

Похороны журналиста состоялись лишь через 16 лет после его гибели – в марте 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, слова Пукача о причастности Кучмы и Литвина к убийству Гонгадзе исчезли из материалов дела.

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