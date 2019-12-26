"Пир во время чумы": Гончарук вышел в народ и нарвался на критику украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил в Киеве Софийскую площадь, где отдыхал и покупал подарки.

Об этом глава украинского правительства сам сообщил в Facebook, где опубликовал свои праздничные фото.

"В воздухе аромат рождественских сладостей и глинтвейна. На площади у главной елки теплая и семейная атмосфера. Прекрасно прогулялся и подарки купил", – написал он.

В сети премьер-министра поздравляли с праздником, однако далеко не все посты были положительные. Чиновника упрекали в провальном бюджете.

"А пенсионеры по мусоркам продукты ищут, короче пир во время чумы, а правительство красуется на Facebook", "А также в воздухе царит дефицит бюджета в 80 млрд гривен" , "Как решать будете? Включать станок? Облигации? МВФ уже празднует же", "То есть дыра в бюджете и полное закрытие строительства школ, больниц, детских садов – это показатель работы?", "В воздухе аромат заблокированных расходов бюджета", "А рядом бродила охрана. В общем мешали людям отдыхать", "Они там будут шиковать, а простой народ будет подыхать", – негодовали в сети.

Алексей Гончарук на рождественской ярмарке Facebook Алексей Гончарук

Алексей Гончарук в Киеве Facebook Алексей Гончарук

Алексей Гончарук Facebook Алексей Гончарук

Алексей Гончарук на празднике в столице Facebook Алексей Гончарук

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года.

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