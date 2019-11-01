Главная Новости
2 ноября • обновлено в 01:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Длинные волосы и весь в джинсе: в сеть попало архивное фото Гончарука

988 Читать материал на украинском

В сети показали, как премьер-министр Украины Алексей Гончарук выглядел 13 лет назад.

Архивное фото опубликовал в Facebook основатель общественного движения PITBULL KIEV и старый знакомый главы правительства Алексей Павловский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Справа – сегодняшний премьер-министр Украины 13 лет назад. История простого парня с большой миссией в будущем", – написал он.

Новости
"Какие милашки!" Архивное фото звезды "Квартала" растрогало сеть
Алексей Гончарук 13 лет назад

Алексей Гончарук 13 лет назад

Facebook Алексея Павловского

На кадре два юноши стоят, приобняв друг друга за плечи. Гончарук, которому на снимке 22 года, одет в джинсовый костюм, как и его друг. "Образ" премьер завершил солнцезащитными очками и полосатой рубашкой навыпуск.

В сеть попало архивное фото молодого Гончарука

В сеть попало архивное фото молодого Гончарука

m.polit.ru

Алексей Гончарук сейчас

Алексей Гончарук сейчас

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились архивные фото супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel