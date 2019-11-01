Длинные волосы и весь в джинсе: в сеть попало архивное фото Гончарука

В сети показали, как премьер-министр Украины Алексей Гончарук выглядел 13 лет назад.

Архивное фото опубликовал в Facebook основатель общественного движения PITBULL KIEV и старый знакомый главы правительства Алексей Павловский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Справа – сегодняшний премьер-министр Украины 13 лет назад. История простого парня с большой миссией в будущем", – написал он.

Алексей Гончарук 13 лет назад Facebook Алексея Павловского

На кадре два юноши стоят, приобняв друг друга за плечи. Гончарук, которому на снимке 22 года, одет в джинсовый костюм, как и его друг. "Образ" премьер завершил солнцезащитными очками и полосатой рубашкой навыпуск.

В сеть попало архивное фото молодого Гончарука m.polit.ru

Алексей Гончарук сейчас 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились архивные фото супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены.

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