Длинные волосы и весь в джинсе: в сеть попало архивное фото Гончарука

В сети показали, как премьер-министр Украины Алексей Гончарук выглядел 13 лет назад.
Архивное фото опубликовал в Facebook основатель общественного движения PITBULL KIEV и старый знакомый главы правительства Алексей Павловский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Справа – сегодняшний премьер-министр Украины 13 лет назад. История простого парня с большой миссией в будущем", – написал он.
Алексей Гончарук 13 лет назад
Facebook Алексея Павловского
На кадре два юноши стоят, приобняв друг друга за плечи. Гончарук, которому на снимке 22 года, одет в джинсовый костюм, как и его друг. "Образ" премьер завершил солнцезащитными очками и полосатой рубашкой навыпуск.
В сеть попало архивное фото молодого Гончарука
m.polit.ru
Алексей Гончарук сейчас
24 канал
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились архивные фото супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены.
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