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13 марта • обновлено в 14:55
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Гончаренко закупил 125 тестов на коронавирус для Одесской области

1.3т
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Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко закупил 125 тестов на коронавирус для своего округа (Одесская область) – по 25 на каждый район округа.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Он отметил, что сейчас анализы на болезнь проводят только в Киеве.

"Сейчас анализы на коронавирус проводят в основном только в киевских лабораториях, так как столичная мэрия закупила тест-системы. Мэрия, но не государство. Для всей страны "Зе-команде", наверное, пока не до этого", – написал народный депутат.

Гончаренко закупил 125 тестов на коронавирус для Одесской области

Также Гончаренко призвал мажоритарщиков за свой счет закупать тесты для медицинских учреждений своих округов.

"Я на свою зарплату народного депутата приобрел для медучреждений своего округа на севере Одесской области 100 тест-систем. Пока Зеленский и "Слуги народа" делят портфели и кресла, пора уже подумать о здоровье украинцев и делать реальные меры. Призываю всех народных депутатов присоединиться к моей инициативе и купить тесты для своего округа. Сейчас очень важно действовать быстро и решительно", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" потребовала срочно провести внеочередное заседание Верховной Рады Украины 16 января и предложила план действий для противодействия пандемии коронавируса.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Из своего кармана или из бюджета?
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Poroshenko Petro, по ляму за тест!
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