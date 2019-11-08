Главная Новости
9 ноября • обновлено в 01:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Голый и разгоряченный: в сети выложили необычное видео с Зеленским

574 Читать материал на украинском

В сети показали видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, сделанное во время его тренировки в зале.

Кадры появились на странице Zelenskiy_fans в Instagram. Кадры подписали лаконично: "Спорт".

За кадром можно услышать голос тренера, который подбадривает Зеленского во время выполнения упражнения.

Новости
Нарушено 4 требования Зеленского: Тимошенко указала на провалы в госбюджете-2020
Голый и разгоряченный: в сети выложили необычное видео с Зеленским

Скриншот с видео

Вероятнее всего, ролик был снят еще до вступления на пост президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский показал в сети селфи, сделанное в Харькове, куда он ездил с рабочим визитом 6 ноября.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения