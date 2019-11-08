Голый и разгоряченный: в сети выложили необычное видео с Зеленским

В сети показали видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, сделанное во время его тренировки в зале.
Кадры появились на странице Zelenskiy_fans в Instagram. Кадры подписали лаконично: "Спорт".
За кадром можно услышать голос тренера, который подбадривает Зеленского во время выполнения упражнения.
Скриншот с видео
Вероятнее всего, ролик был снят еще до вступления на пост президента.
Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский показал в сети селфи, сделанное в Харькове, куда он ездил с рабочим визитом 6 ноября.
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