Голые активистки Femen устроили переполох на "улице красных фонарей": фото 18+

Активистки Femen 8 марта в обнаженном виде разрушили забор на "улице красных фонарей" в Гамбурге.

Как передает Die Welt, они таким образом выразили протест против эксплуатации женщин и сексуального насилия.

Металлический забор на Гербертштрассе служит барьером для лиц, младше 18 лет, поскольку на 100-метровой улице находится множество полуобнаженных проституток, которые сидят на окнах в зданиях.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее во Франции голая активистка Femen устроила провокацию с президентом США Дональдом Трампом.

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