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Голые активистки Femen устроили переполох на "улице красных фонарей": фото 18+

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Активистки Femen 8 марта в обнаженном виде разрушили забор на "улице красных фонарей" в Гамбурге.

Как передает Die Welt, они таким образом выразили протест против эксплуатации женщин и сексуального насилия.

Металлический забор на Гербертштрассе служит барьером для лиц, младше 18 лет, поскольку на 100-метровой улице находится множество полуобнаженных проституток, которые сидят на окнах в зданиях.

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Голые активистки Femen устроили переполох на "улице красных фонарей": фото 18+
Голые активистки Femen устроили переполох на "улице красных фонарей": фото 18+
Голые активистки Femen устроили переполох на "улице красных фонарей": фото 18+
Голые активистки Femen устроили переполох на "улице красных фонарей": фото 18+

Как писал OBOZREVATEL, ранее во Франции голая активистка Femen устроила провокацию с президентом США Дональдом Трампом.

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Место
Германия
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Логика хохлуш впечатляет. они таким образом выразили протест против эксплуатации женщин и сексуального насилия. Так забор и был построен чтобы оградить проституток от наиболее агрессивных и озабоченных юных особей мужского пола. А если нет забора - хватай шлюху и тащи в кусты.
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