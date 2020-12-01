Голубовскую госпитализировали с коронавирусом – СМИ
Врач-инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская заразилась коронавирусом (COVID-19).
Как говорится в сюжете ТСН, вечером, 29 ноября, ее госпитализировали в одну из частных клиник Киева. Отмечается, что врачи оценили ее состояние, как средней тяжести.
Добавим, практикует инфекционист в Александровской больнице столицы. Голубовская также консультировала больных COVID-19 в других киевских больницах и ездила в регионы Украины.
Отметим, что ранее Голубовская выступила за введение полного локдауна в Украине.
"Как это сделать экономически – это вопрос не ко мне, но полумеры ни к чему не приведут", – говорила врач.
По ее словам, каждые три месяца течение новой коронавирусной инфекции становится немного иным. Медик отметила, что в разные сезоны вирус ведет себя по-своему.
Голубовская подчеркивала, что реальная заболеваемость коронавирусной инфекцией значительно выше официальной статистики.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Врач-инфекционист Ольга Голубовская опровергла неправдивую информацию про COVID-19 и дала украинцам советы, как защитить себя в период пандемии.
Также Голубовская рассказала, как аспирин может помочь выжить пациентам с COVID-19.
При этом врач предупредила, что прием витаминов с целью профилактики COVID-19 или лечения болезни не является панацеей.
Кроме того, Голубовская объяснила, что ход COVID-19, как и любого инфекционного заболевания, зависит от трех основных факторов.
В то же время добавила, что переход коронавирусной инфекции с легкой в сложную форму непросто определить, поскольку по первичным симптомами не всегда можно спрогнозировать течение болезни.
Она объяснила "скачок" заболеваемости COVID-19 в Украине, а также то, какие из коронавирусов самые опасные.
Ранее Голубовская назвала виновных в катастрофе с медициной в Украине.