Голубовскую госпитализировали с коронавирусом – СМИ

Врач-инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская заразилась коронавирусом (COVID-19).

Как говорится в сюжете ТСН, вечером, 29 ноября, ее госпитализировали в одну из частных клиник Киева. Отмечается, что врачи оценили ее состояние, как средней тяжести.

Добавим, практикует инфекционист в Александровской больнице столицы. Голубовская также консультировала больных COVID-19 в других киевских больницах и ездила в регионы Украины.

Отметим, что ранее Голубовская выступила за введение полного локдауна в Украине.

"Как это сделать экономически – это вопрос не ко мне, но полумеры ни к чему не приведут", – говорила врач.

По ее словам, каждые три месяца течение новой коронавирусной инфекции становится немного иным. Медик отметила, что в разные сезоны вирус ведет себя по-своему.

Голубовская подчеркивала, что реальная заболеваемость коронавирусной инфекцией значительно выше официальной статистики.

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