Голубовская сказала, что посоветовала бы Зеленскому для преодоления коронавируса

Властям Украины для преодоления пандемии коронавируса (COVID-19) нужно прислушиваться к специалистам.

Об этом сказала в интервью Алесе Бацман врач-инфекционист, профессор, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская, отвечая на вопрос, что бы она посоветовала сделать президенту Владимиру Зеленскому (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Что нужно сделать? Я считаю, что нужно слушать специалистов. Мы ничего не выдумываем. У нас большой опыт общения со всем миром. Мы берем рекомендации американские, например… Пожалуйста, не мешайте бесконечными "покажите доказательства", – заявила она.

По словам Голубовской, у американских врачей нет таких проблем: если врач считает, что в данном случае препарат этому человеку может помочь, он его назначает.

"У нас это даже профессор сделать не может. Потому что "міжнародні протоколи". Сейчас уже полегче. Но практически все то же самое и осталось. Немножечко повернулись вынужденно лицом к специалистам. Все", – отметила врач.

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