Голубовская рассказала, когда может стихнуть пандемия COVID-19

Стремительное распространение коронавируса COVID-19 в мире может замедлиться минимум через год-полтора. Однако ждать этого сценария в 2020 году не стоит.

Такой прогноз озвучила украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская в интервью "Гордону". По ее словам, в холодное время года наступает самый тяжелый этап пандемии.

"Он (коронавирус. – Ред.) может ослабнуть, но не в этом году. Должно пройти хотя бы год-полтора. А нам это надо еще пережить. Сейчас, с наступлением холодов, вы увидите, какой будет рост заболеваемости, и вы увидите, насколько утяжелится течение заболевания", – отметила врач.

По словам Голубовской, уже сейчас в Украине не госпитализируют в таком количестве пациентов с нетяжелым течением заболевания, как это было в марте.

"Потом мы в стандартах написали, что обязательной госпитализации подлежат люди со среднетяжелым течением заболевания, но из групп риска. Я считаю, что такая тактика оправдана. У людей из "групп риска" непредсказуемое течение заболевания. Они нуждаются во врачебном и лабораторном мониторинге. Иногда лабораторные критерии тяжести опережают ухудшение состояния, и мы вовремя вмешиваемся", – объяснила инфекционист.

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