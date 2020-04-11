С 1 апреля все преподаватели высших медицинских учреждений Украины из-за реформы Ульяны Супрун не имеют электронной подписи, то есть, не числятся в национальной службе здоровья как доктора.

Об этом в эксклюзивном интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару рассказала профессор, заведующая кафедры инфекционных болезней университета им. Богомольца Ольга Голубовская. Она раскритиковала этот аспект реформы.

"Чтобы было понятно всем, как ныне происходит процесс лечения: например, профессора оперируют, а операции свои записывают на сотрудников отделения. Если меня кто-то позовет на консультацию в реанимацию (я часто консультирую тяжелых больных по своей специализации), то в реестре Нацслужбы здоровья я буду числиться как "неідентифікована особа", – рассказала Голубовская.

Она добавила, что надеется: во время реформы об этом просто "забыли", а не сделали специально.

Голубовская раскритиковала реформу Супрун

"Поэтому я очень благодарна нашему новому министру Степанову, который поднял в первый же день два острых вопроса: первый – о том, что преподавателей лишили цифровой подписи, и второй – об отсутствии протоколов лечения коронавируса. Я также благодарна руководству СНБО, которое способствовало решению острых вопросов", – сказала Голубовская.

"До этого, чтобы вы понимали, сотрудники кафедры оформлялись на 0,25 ставки где-то в больницу, чтобы легитимизироваться, а так как в больницах ставок уже нет, то сотрудники больницы отправляются на 0,25 ставки кафедральной. Я это называю "шахерами-махерами", так не должно работать государство. Когда речь идет об интересах страны, то никто не должен ни от кого зависеть: ни от местной власти, ни от главного врача, ни от настроения чьего-то", – добавила она.

Голубовская подчеркнула, что в Украине должна работать такая система, "которая позволит наилучшим образом обеспечить нормальное оказание медицинской помощи населению, без чьего-то там "личного мнения".

Как писал OBOZREVATEL, Ольга Голубовская разнесла так называемую реформу Ульяны Супрун и назвала ее преступницей.

Она также отметила, что медицинские вузы в Украине уже 5 лет не выпускают эпидемиологов, которые очень пригодились бы в борьбе с COVID-19.

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