Голубовская рассказала, как общаться с противниками коронавируса

Карина Бондаренко Общество 03:40, 13.11.2020

Инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская посоветовала, как общаться с гражданами, которые сомневаются в существовании коронавируса.

По ее словам, к ним абсолютно бесполезно обращаться. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Это либо те, кто из-за своих амбиций упорно не хотят признать проблему, либо на зло масонским заговорам имеют такое поведение. Все ковидоскептики заканчиваются на пороге переполненных реанимаций. Если бы они увидели реанимацию, где больные лежат на раскладушках или как умирают их близкие, очень долго и мучительно, то они бы поменяли свою точку зрения", – сказала Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, доктор Комаровский назвал топ-6 мест, где больше всего шансов заболеть COVID-19. Он пояснил, что важным фактором является вентиляция.

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