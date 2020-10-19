Голубовская рассказала, чем Трампа вылечили от COVID-19

Виктория Довгань Общество 15:29, 19.10.2020 Обновлено: 15:29, 19.10.2020

Президент США Дональд Трамп в качестве лекарства от коронавируса COVID-19 якобы принимал экспериментальный препарат.

Об этом в интервью для "Гордон" рассказала, ссылаясь на свои источники, украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская. Она также отметила, что пока известно крайне мало информации об этой разработке.

"Там был интересный препарат, достаточно дорогостоящий, экспериментальный. Я обратила внимание, что Трамп, как президент США, все время пиарит разработки своей страны, и делает это очень правильно... Это касается и некоторых препаратов (от COVID-19. – Ред.). Но это экспериментальное лечение, он на это пошел, и оно оказалось достаточно эффективным", – сказала Голубовская.

"Мы знаем только, что это была иммунотропная терапия: антитела, к которым были добавлены некоторые иммунобиологические препараты. Обратите внимание, что эти препараты Трампу были введены на достаточно ранних стадиях развития процесса... Но не надо забывать, что это очень дорогостоящая терапия. То, что ввели Трампу, стоит $100 тыс.", – добавила инфекционист.

Подытоживая, врач подчеркнула, что в Украине тоже применяют иммунобиологические препараты для лечения COVID-19.

"У нас есть большой опыт введения иммуноглобулинов для лечения этого заболевания, сейчас будет гипериммунный иммуноглобулин, плазма реконвалесцентов, а потом могут быть и другие разработки", – сказала Голубовская.

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