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6 апреля • обновлено в 14:33
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Голубовская объяснила заражение врачей в очагах вспышки коронавируса

2.8т
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Врачи, которые лечат больных коронавирусом COVID-19, попадают в зону риска по двум основным причинам.

Как рассказала в эсклюзивном интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару профессор, заведующая кафедры инфекционных болезней университета Богомольца Ольга Голубовская, первая и основная причина – абсолютная нехватка средств индивидуальной защиты во всем мире.

"30 марта FDA (Управление по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) выпустило новые рекомендации по использования респираторов, где разрешают их повторное использование (после определенных процедур дезинфекции). Потому что их нужно просто невероятное количество", – отметила она.

Голубовская объяснила заражение врачей в очагах вспышки коронавируса

Getty Images

По словам инфекциониста, каждый госпиталь должен быть разделен на чистую и грязную зону. Но эти зоны можно сделать только в инфекционных отделениях, которые так и построены изначально. В остальных отделениях это сделать практически невозможно.

"Если вы заходите в грязную зону, то вы должны все время ходить в этой одежде. Если у вас такое отделение что вы переходите из одной "грязной" палаты в другую через чистую зону, то должны снять с себя защитную одежду, а потом одеть. Если взять, например, один этаж с 10 палатами, то вам нужно 20 раз сменить одежду", – подчеркнула Голубовская.

Она добавила, что эта проблема существует во всем мире, а в Украине – особенно.

Второй причиной незащищенности врачей Голубовская назвала то, что они работают на износ.

"Это противоречит всем нормам на сегодняшний день, но другого выхода нет. Врач сначала занимается больными, потом ему нужно заполнить 250 бумаг. Когда медработники работают в таком аврале, они просто устают, сами допускают ошибки, халатно относятся к предосторожности", – констатировала инфекционист.

По ее словам, если человек правильно использует защитные костюмы, то он не должен инфицироваться. Но если в Испании, Германии и США были внутрибольничные передачи, это говорит только о том, что были нарушены нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Голубовская озвучила два возможных пути – пандемия или пойдет на спад в Украине, или усилится еще больше.

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Тема
Коронавирус
Персона
Ольга Голубовская
Теги
врачи вирус
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