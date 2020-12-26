Голубовская о получении вакцины от COVID-19: Украина – в одном положении с Африкой

Анна Паскевич Общество 20:25, 26.12.2020 Обновлено: 20:38, 26.12.2020

Украина находится в одном положении со странами Африки относительно сроков получения вакцины от коронавируса.

Об этом сказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская в эфире телеканала NEWSONE.

В частности, телеведущая спросила у врача, когда с уверенностью можно ожидать поступления вакцин с учетом того, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал первые поставки уже в феврале 2021 года, а ведущие зарубежные издания прогнозируют их на 2023-2024 год.

"Прежде всего мне известно то, что известно, наверное, подавляющему большинству украинцев. Никто из нас и не собирался делать цивилизованную европейскую страну. Поэтому исходить надо из этого. Мы естественно как страны Африки южнее Сахары будем находиться в точно таком же положении, пока не поменяется политика государства", – ответила Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Голубовская объяснила, как будет действовать вакцина от коронавируса. Также она назвала виновных в том, что люди в Украине боятся вакцинироваться.

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