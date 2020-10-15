Голубовская – о коллапсе из-за COVID-19: нам нужно дожить до апреля

Украина начала входить в тяжелый сезон пандемии коронавируса (COVID-19), поэтому необходимо запретить развлекательные массовые мероприятия.

Об этом в эфире "Украина 24" предупредила заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская. Она отметила, что тяжелый период продлится до апреля следующего года.

"Я вообще нахожусь в другом измерении. Для всех нас какие-то концерты, развлекательные моменты закончились уже давно. Я вам честно хочу сказать: нам всем надо дожить до апреля. Что нас ждет впереди – мы входим в самый сложный сезон – одному Богу известно", – рассказала медик.

Голубовская добавила, что в Украине начало расти число тяжелых форм заболевания.

"Цифры, которые сейчас озвучивают, ни о чем не говорят. Я вам хочу сказать, что сейчас растет количество тяжелых форм – среди 5 тысяч человек доля тяжелых больных гораздо больше, чем это было летом. И это важно. У нас много лечебных учреждений уже в коллапсе давно, точно так же, как и доктора. А у нас еще все впереди. Какие развлекательные мероприятия? Это все тоже добавляет", – пояснила врач.

Голубовская подчеркнула, что необходимо отменить концерты и массовые мероприятия, иначе количество зараженных COVID-19 вырастет.

"Мы не можем (ввести. – Ред.) локдаун ... Я понимаю, что люди должны ездить на работу, но развлекательные мероприятия можно как-то отложить. 2 тысячи человек, оказались на большом стадионе, приехали в каком-то транспорте, они потом толпами будут где-то ходить. Эти молодые люди, которые находятся там, может, и не заболеют, но они принесут болезнь в дом. Будут болеть их близкие, которые потом оказываются в таком же коллапсе, как и мы уже все", – резюмировала врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Голубовская рассказала, что в Украине из-за сильной бюрократии произошел коллапс медицины.