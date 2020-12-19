Голубовская назвала виновных в том, почему украинцы боятся вакцинироваться

Антивакцинальные настроения среди украинцев в последние годы обусловлены непрофессиональными действиями Министерства здравоохранения и некоторых международных партнеров.

Такое мнение выразила в эфире "Свободы слова" Савика Шустера ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская. По ее словам, решения Минздрава по вакцинации часто противоречили заключениям специалистов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Никто не против вакцинации, все прекрасно понимают, что эта процедура спасает жизни. И я уверена, что сейчас уже не та ситуация, как раньше", – отметила врач.

Она добавила, что к инфекционистам стали больше прислушиваться.

"Мы сделаем все красиво, правильно, в соответствии с научными данными. И тогда будет доверие общества", – заключила Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что первый миллион доз вакцин от коронавируса Украина получит в марте 2021 года в рамках глобальной инициативы COVAX, а всего – восемь миллионов.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что пожилые люди, а также граждане, являющиеся медиками, педагогами, полицейскими или работниками социальных служб, получат бесплатную вакцину против коронавируса в первую очередь.

В целом же она должна быть бесплатной для всех украинцев, настоял министр.