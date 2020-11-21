Голубовская назвала виновных в катастрофе с медициной в Украине

К сегодняшней нехватке кислорода для больных коронавирусом в медучреждениях Украины и вообще к катастрофе в системе здравоохранения привели действия реформаторов. Как в бывшей власти, так и среди экс-руководства Минздрава.

Об этом заявила врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Ольга Голубовская. В Facebook она опубликовала видеозапись своего эмоционального выступления на канале "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, член оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 в Украине встала на защиту министра здравоохранения Максима Степанова, который также участвовал в эфире по видеосвязи. Там эксперты делились мыслями о его увольнении.

"Кислорода не хватает ни в одной из развитых стран. И вспомните: там госпитализировали не просто больных коронавирусом, а тех, кто уже задыхался… А нас еще койки спасают от этой смертности, которая ниже, чем в Европе", – подчеркнула врач.

Голубовская отметила, что "горе-реформаторы" в ходе децентрализации решили сократить и "наглухо позакрывать" все больницы в маленьких населенных пунктах страны: якобы опасаясь того, что к ним за 200 километров будут возить таких "задыхающихся больных".

Она рассказала недавнюю ситуацию, свидетелем которой стала. По ее словам, скорая, которая везла тяжелого пациента с COVID-19 в больницу райцентра, вынуждена была развернуться обратно.

"Потому что ни дорог, ни оборудования – ничего. Понимали, что его туда просто не довезут. Люди за 200 км остались вообще без медицинской помощи. Это кто сделал – Степанов?" – возмутилась врач.

По ее мнению, инфекционные клиники в Украине "горе-реформаторы" вообще считали преступлением против государства. Она напомнила, что именно они заложили в бюджет финансирования медсферы понятие "Деньги идут за пациентом".

"Значит, ни единый инфекционный стационар не смог бы заключить контракт​​​​​​​ с Национальной службой здоровья. Они бы не получили финансирования – это сегодня знают и понимают все. Но какого специалиста спрашивали, когда такие вопиющие решения принимали?" – продолжила возмущаться Голубовская.

Она также отметила, что еще 30 лет назад в украинских больницах к каждой койке был подведен кислород. Однако благодаря реформам все это исчезло.

"Ми здесь просто выживаем. Наши горе-реформаторы сами в своей реформе заложили 5% ВВП, а подписала Супрун сколько – 3%. Нарушив свой же закон. Степанов – первый министр, который отстаивал, говоря: не подпишу бюджет с менее чем 5-6% ВВП", – встала Голубовская на защиту нынешнего руководства Минздрава.

Тогда как его предшественников она обвинила в том, что их решения привели к увольнению из министерства ключевых специалистов. Вместо них, подчеркнула врач, были набраны "кадры без профильного образования".

"Которые нам с вами, украинцы, за 5 лет не создали ни единого нормального протокола лечения, кроме как об экстренной медицинской помощи, по которому мы должны звонить, когда нас укусит тихоокеанская медуза. Издевательство такое… А это (протокол лечения COVID-19. – Ред.) первый, сложный и тяжелый протокол, который уже спас тысячи украинцев", – подытожила Голубовская.

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