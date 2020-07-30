Голубовская назвала повторное заражение COVID-19 "фантастикой"

Если бы пациенты действительно заражались COVID-19 повторно, то люди болели бы им постоянно, считает Голубовская.

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что на сегодняшний день в мире нет четко подтвержденных данных о том, что случаи инфицирования коронавирусом несколько раз действительно являются повторными заражениями.

Об этом она сказала во время пресс-конференции по испытанию лекарственных препаратов против COVID-19, комментируя информацию о таких случаях в том числе на Тернопольщине, где один пациент якобы подхватил вирус в третий раз (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Специалист пояснила, что возможной причиной этому является ложнопозитивный результат ПЦР-диагностики. По словам Голубовской, такие случаи украинские врачи наблюдали неоднократно и даже среди медработников. В частности, тест показывал позитивный результат на коронавирус, поэтому медики думали, что пациент, вероятно, уже переболел. Однако четкую клиническую картину заражения COVID-19 он демонстрировал только через два месяца после этого.

"Поэтому мне, как инфекционисту, вообще непонятно, чтобы в течение трех месяцев развивалось повторное заболевание с клинически выраженными формами – это что-то на грани биологической фантастики. Думаю, если бы такое было, то мы не просто не достигли бы никакой стабилизации, а постоянно и без конца болели", – прокомментировала медик.

Врач не исключала того факта, что повторное инфицирование коронавирусом возможно. Однако она считает, что это может случиться через год или какой-то другой промежуток времени, но не в течении первых одного-двух месяцев.

"Это только мое мнение. Но те данные, которые на сегодня публикуют официальные институции в сфере здравоохранения, в том числе ВОЗ, говорят, что нет четких доказательств, только отдельные публикации", – подытожила Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области зафиксировали несколько повторных случаев заражения COVID-19. Один пациент заразился в третий раз.