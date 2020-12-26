Голубовская: коронавирус готовит еще много сюрпризов
Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявила, что COVID-19 приготовил еще много сюрпризов людям, так как сам вирус еще в процессе изучения.
По ее словам, иммунитет при любой коронавирусной инфекции не стойкий. Об этом она заявила в прямом эфире телеканала NewsOne.
Так, Голубовская сообщила, что на данный момент пока неизвестно, сколько будет держаться иммунитет после вакцинации от COVID-19.
"Все равно будут учтены побочные реакции, сюрпризы могут быть разные", – подчеркнула инфекционист.
Кроме того, она считает, что вакцина от коронавируса – это очень большая политика, огромные деньги и бизнес.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина попала в самый конец очереди на получение широкого доступа к вакцине против коронавируса. Украинцам она может не достаться даже в 2021 году.
Однако в Минздраве рассчитывают на механизм COVAX и прямую закупку вакцины за государственные средства, при этом партии обещают в январе. Однако и здесь не все гладко, поскольку страны могут не получить препарат до 2024 года.
Президент Владимир Зеленский объяснил, что Украина не вошла в перечень стран, которые первыми получат вакцину, потому что потеряла позиции в мире и Европе.