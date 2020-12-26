Голубовская: коронавирус готовит еще много сюрпризов

Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявила, что COVID-19 приготовил еще много сюрпризов людям, так как сам вирус еще в процессе изучения.

По ее словам, иммунитет при любой коронавирусной инфекции не стойкий. Об этом она заявила в прямом эфире телеканала NewsOne.

Так, Голубовская сообщила, что на данный момент пока неизвестно, сколько будет держаться иммунитет после вакцинации от COVID-19.

"Все равно будут учтены побочные реакции, сюрпризы могут быть разные", – подчеркнула инфекционист.

Кроме того, она считает, что вакцина от коронавируса – это очень большая политика, огромные деньги и бизнес.

Как сообщал OBOZREVATEL: