"Голубое шапито": в Харькове разгорелся скандал из-за "Марша равенства"

В Харькове, в воскресенье, 15 сентября, из-за "Марша равенства" перекрыли площадь Свободы, что вызвало возмущение у местных жителей.

Несмотря на то, что мероприятие было назначено на 14:00, первые проблемы возникли еще до его начала, передает Telegram-канал Klymenko Time (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, в сети начали появляться призывы к срыву ЛГБТ-акции.

В Харькове разгорелся скандал из-за "Марша равенства" Скриншот из видео

В Харькове разгорелся скандал из-за "Марша равенства" Скриншот из видео

"Дорогие харьковчане! Кому все ещё важны нормальные семейные ценности. В Харьков привезли голубое шапито. Кто желает выразить свой протест навязыванию педерастии - сбор в воскресенье, 15 сентября в 12.30 возле Зеркальной струи. Далее все планируем разбиться на небольшие группы до 5 человек (на митинги до 5 человек не нужно разрешение властей) и разойтись по Сумской вдоль следования болящих оппонентов. С собой рекомендуется иметь небольшой плакат (можно нарисовать или напечатать), на котором написано или изображено наше несогласие с происходящим. Всех неравнодушных приглашаем принять активное участие! Плакаты будут", – сказано в сообщении, которое распространили противники в мессенджерах.

Примечательно, что после 12:00 на площади Свободы появились несколько автобусов с полицией для противодействия возможным нарушениям. "Подготовка к "ХарьковПрайд" на площади Свободы масштабней, чем приезд президента в любой из городов Украины", – комментируют в соцсетях.

В Харькове разгорелся скандал из-за "Марша равенства"

В Харькове разгорелся скандал из-за "Марша равенства"

В Харькове разгорелся скандал из-за "Марша равенства"

Появились и участники обещанной акции против "Марша равенства".

В Харькове протестовали против гей-парада Telegram-канал "Х**евый Харьков"

В Харькове протестовали против гей-парада Telegram-канал "Х**евый Харьков"

В Харькове протестовали против гей-парада Telegram-канал "Х**евый Харьков"

В Харькове протестовали против гей-парада Telegram-канал "Х**евый Харьков"

В Харькове протестовали против гей-парада Telegram-канал "Х**евый Харьков"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на "Марше равенства" разгорелся скандал из-за участников-военных.

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