Голубая Луна на Хэллоуин: что нельзя делать в этот редкий день

Голубая Луна в нынешнем году приходится на 31 октября и совпадает с Хэллоуином.

В течение октября будет два полнолуния: первое уже состоялась 2-го числа, второе наступит 31-го в 16:50 по киевскому времени. Как это явление повлияет на людей и что нельзя делать в этот день, рассказало издание "Сегодня".

В это время реакция людей на слова и события несколько замедляется и притупляется, концентрация внимания падает. Поэтому оно совершенно не подходит для серьезных решений и начинаний.

При этом люди не будут слишком агрессивными: каждый погрузится в свои мысли и дела. Так что серьезных конфликтов не предвидится.

Во время Голубой Луны 31 октября нельзя никому желать зла, поскольку энергетика дня предусматривает материальность помыслов.

Также в этот период не следует принимать важные решения и совершать резкие поступки. Все проблемы выбора стоит отложить на более удобное время.

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