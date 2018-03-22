"Голосуют за холодильник": оккупированный Крым уличили в корыстной поддержке Путина

Жители временно оккупированного Крыма принимали участие в нелегитимных выборах президента России и голосовали за Владимира Путина не из-за особой любви к стране-агрессору, а из-за стремления иметь комфортные условия жизни (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Более того, такие люди ради личной выгоды в любой момент согласятся вновь поднять над полуостровом украинские флаги, говорит журналист Павел Казарин в видеоблоге, опубликованном на странице "Крым. Реалии" в Facebook.

"Большинство в Крыму — оно не за Россию, оно за холодильник. Эти люди не ездили на "антимайдан", не сидят в окопах Донбасса, и даже смену флага им провела российская армия. Потому что большинству в Крыму нет дела до того, какого цвета эти флаги", — убежден он.

Такое социальное поведение Казарин называет патриотизмом быта, последователи которого, прежде всего, хотят безопасности и комфорта.

"Их главный тост — лишь бы не было войны, главная забота — как собрать детей в школу. Нормальные человеческие желания. Если для комфорта и безопасности нужно голосовать за Путина, они проголосуют. А если ради комфорта нужно будет достать украинские флаги — без проблем достанут. Кроме небольшой группы идейных, которые сожгли для себя мосты и теперь "топят" за Россию. Бабло всегда побеждает зло", — подытожил журналист.

Как сообщал "Обозреватель", российский политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил, что после нынешнего президентского срока Путина при определенных условиях во временно оккупированном Крыму может начаться большая война.