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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Голосуют даже собаки: на выборах президента Украины произошел курьез

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В Украине активно проходят президентские выборы-2019, на избирательных участках произошла пара курьезов. К голосующим, помимо знаменитостей, присоединился пес, однако за кого он "голосовал" неизвестно.

Об этом написал корреспондент информационной службы BBC Джон Фишер в Twitter. Судя по фотографиям, опубликованным корреспондентом, один из избирателей пришел на голосование вместе со своим питомцем.

Снимки сделаны во время голосования, когда избиратель находится в кабинке вместе с животным. Журналист пошутил по поводу того, что пес находится в кабинке не просто так, а тоже отдавал свой голос за будущего гаранта.

"Не ясно, за кого голосовала собака", - лаконично подметил Фишер.

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Голосуют даже собаки: на выборах президента Украины произошел курьез
Голосуют даже собаки: на выборах президента Украины произошел курьез

Как сообщал OBOZREVATEL, в 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.

В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

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Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Юг Руси
Юг Руси
Собаки и свиньи голосуют 🐷🐕😆
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Юг Руси, Избирательный процесс на Украине ознаменовался не только множеством нарушений, но и массовой акцией, которую украинцы запустили в социальных сетях.Так, граждане страны стали публиковать на своих страницах фото, сделанные возле избирательных участков, а также свои комментарии с хэштегом «остаточнепрощавай». Таким образом украинцы уже прощаются с действующим президентом Украины Петром Порошенко, эпоха правления которого ознаменовалась для страны вооруженным конфликтом и тотальным упадком.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Вот если бы украинцы голосовали, то это курьёз бы был. А так на "выборы" Пети только собаки со свиньями и ходят.
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