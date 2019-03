Голосуют даже собаки: на выборах президента Украины произошел курьез

В Украине активно проходят президентские выборы-2019, на избирательных участках произошла пара курьезов. К голосующим, помимо знаменитостей, присоединился пес, однако за кого он "голосовал" неизвестно.

Об этом написал корреспондент информационной службы BBC Джон Фишер в Twitter. Судя по фотографиям, опубликованным корреспондентом, один из избирателей пришел на голосование вместе со своим питомцем.

Снимки сделаны во время голосования, когда избиратель находится в кабинке вместе с животным. Журналист пошутил по поводу того, что пес находится в кабинке не просто так, а тоже отдавал свой голос за будущего гаранта.

"Не ясно, за кого голосовала собака", - лаконично подметил Фишер.

Not clear who the dog voted for. pic.twitter.com/Pq9hFHpr8d