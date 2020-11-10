"Голос" потребовал от СНБО предоставить доказательства влияния России на судей КСУ

Совет национальной безопасности и обороны Украины должен предоставить доказательства влияния России на судей Конституционного суда, о которых было заявлено в конце октября.

Соответствующее депутатское обращение направил к секретарю СНБО Алексею Данилову заместитель председателя партии "Голос", первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин, сообщает пресс-служба политсилы. Отмечается, что необходима также информация о расследовании правоохранительных органов в этом деле.

"Если есть доказательства, то действия судей КСУ имеют признаки государственной измены. Итак, где доказательства? И где расследование, инициированное соответствующими органами, прежде всего, СБУ? А если доказательств нет, то почему СНБО делает политические заявления, которые позволят блокировку работы Конституционного суда Украины?" – спросил депутат.

Он напомнил, что в неработающем КСУ может быть заинтересовано и само государство-агрессор, поскольку оно не оставляет попыток продавить в украинское законодательство специальный статус Донбасса, выборы на оккупированных территориях, амнистию для боевиков.

"Чтобы устранить любые двойные трактовки этой ситуации, органы власти должны предоставить обществу убедительные доказательства вмешательства России в работу КСУ и, возможно, других органов власти. А также отчитаться, что сделано, чтобы предотвратить влияние страны-агрессора", – подчеркнул Юрчишин.

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