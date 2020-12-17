Гололед и туман: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 18 декабря

В Украине в пятницу, 18 декабря, осадков почти не будет, хотя в некоторых регионах возможны туман и гололед.

Такой прогноз погоды дала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Она подчеркнула, что погодные условия будет диктовать область высокого или повышенного атмосферного давления, охватившая большинство стран Европы.

В то же время она предупредила об ухудшении видимости до 200-500 метров из-за тумана.

Температура воздуха в течение суток на территории Украины предполагается в пределах от 2 мороза до 3 тепла, подчеркнула Диденко.

В южной части и на западе страны ожидается +2...+6 °С.

Холоднее всего будет на северо-востоке – на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, Харьковщине. Максимальная температура воздуха здесь не превысит 0...3 градусов мороза. Из-за этого на дорогах возможно укрепление гололеда, сказала она.

В Киеве 18-го декабря осадки маловероятны. Ветер южный, слабый. Температура воздуха ближайшей ночью около нуля, 18-го днем +1...+3 °С.

По прогнозу синоптика, в День святого Николая погода в Украине существенно не изменится.

"22–23 декабря ожидается кратковременное похолодание. А во второй половине следующей недели станет больше осадков", – уточнила она.

Температурная карта Европы на 18 декабря Facebook Наталья Диденко

Прогноз погоды для Украины на 18 декабря Facebook Наталья Диденко

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украине ожидается потепление, оттепель охватит практически всю территорию нашей страны.

Такой прогноз погоды до конца недели обнародовала Диденко. По ее словам, температура воздуха будет колебаться около нуля, а значительных осадков не предвидится.