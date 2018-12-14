Гололед и снег: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украине 15 декабря ожидается гололедица, а в некоторых областях пройдет снег.

По прогнозу Укргидрометцентра, осадки выпадут в западных, северных и центральных областях, а также в Одессе.

"На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -3… -8, днем -1… -6 градусов, на Закарпатье и юге страны около 0; в Карпатах на протяжении суток -5… -10 градусов; в Крыму ночью 0.. -5, днем +1… +5 градусов", – сообщили в ведомстве.

В свою очередь в Киеве пройдет небольшой снег, а днем будет без существенных осадков. На дорогах – скользко. Температура ночью опустится до -4… -6 градусов, днем ожидается -2… -4 градуса. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В свою очередь Киевская городская государственная администрация сообщила, что в столице температура может опуститься до -11 градусов, в связи с чем повысится вероятность аварий и приобретений травм. Киевлян призвали быть осторожными на улице.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики также рассказали, что рабочая неделя начнется без осадков, однако в Украине усилятся морозы.