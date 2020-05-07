Маленькие больницы умирают, а врачи голодают: чем обернулся для Украины второй этап медреформы
Второй этап медицинской реформы в Украине, не успев начаться, "сломался": медики недовольны зарплатами (некоторые до сих пор не получили выплаты за апрель), руководители больниц объявляют голодовки.
Власти утверждают, что вынуждены были остановить процесс.
Подробнее о том, что произошло с медреформой, в материале OBOZREVATEL.
Планировали, как лучше
С 1 апреля в Украине стартовал второй этап медицинской реформы. Он предполагал, что теперь больницы будут финансироваться по принципу "деньги идут за пациентом". То есть медучреждения должны получать деньги за пролеченных пациентов, а не за койко-места.
В результате более подготовленные больницы, где будет больше пациентов, могут получать больше денег, а там, где пациентов меньше, соответственно и финансирование будет меньше.
Однако что-то пошло не так. В результате и президент Владимир Зеленский, и новый министр здравоохранения Максим Степанов заявили, что реформу срочно нужно менять.
На совместном брифинге Степанова и главы комитета по медицине ВР Михаила Радуцкого прозвучало, что медреформа не сулит ничего хорошего ни для медиков, ни для пациентов, а также грозит увольнением 50 тыс. медработников и закрытием 332 больниц.
И все из-за дефицита финансирования, пояснили власти. Теперь там решили искать деньги на медицину.
Голодовки и митинги
Свой протест против медреформы медики выражали по-разному. Так, в Днепропетровском областном реабилитационном центре объявила голодовку его руководитель Инесса Шевченко. Она уверяла что из-за реформы ее медики недополучат зарплату.
По ее словам, 70% больниц в стране недофинансированы, а значит, не могут выплатить зарплату сотрудникам.
Руководитель Глуховской городской больницы в Сумской области объявил голодовку, потому что его учреждение недофинансировали. Анатолий Кияшко заявил об этом в своем видеообращении. По его словам, его учреждение не смогло заключить договор с НСЗУ потому, что при подаче статистики произошла ошибка. В результате его больницу могут финансировать только в объеме одного квартала.
Медики больницы №8 в Киеве также выходили на митинг, потому что остались недовольны зарплатами – они получили на треть меньше. К тому же им не выплатили 300% надбавки за работу с коронавирусом. Оказалось, что они не входят в список тех, кому это положено.
Сложная ситуация и с психиатрическими больницами. Протестует киевское лечебное учреждение. Там до конца года вместо необходимых 120 млн грн предусмотрено только 69 млн. Из-за такого финансирования из 1500 сотрудников могут сократить 450 человек.
Одни без денег, другие довольны
Глава Киевского профсоюза медиков Сергей Кубанский говорит, если медики столицы раньше из-за мэрских доплат получали почти на 40% зарплаты больше, чем в регионах, то за апрель многие оказались на голой тарифной ставке.
"Дело в том, что с началом реформы местная власть не может выплачивать эти надбавки, все финансирование идет через НСЗУ", – поясняет Кубанский.
Кроме этого, по его словам, тарифы на услуги слишком маленькие. "Представьте, 49 грн за прием. Да у ЛОРа, который должен на приеме промыть миндалины, лекарства дороже стоят", – иронизирует Кубанский.
В целом больницы Киева за апрель оказались недофинансированными на 10-80%. Некоторые психиатрические и кожвендиспансеры до сих пор за апрель не получили денег и не могут расплатиться с сотрудниками.
Правда, не все оказались недовольны вторым этапом медреформы. "Например, я не слышал возражений со стороны роддомов, видимо, их устроили тарифы на роды в 8 тысяч гривен. Также нет жалоб у Онкоцентра, у некоторых районных стационаров, диагностических центров. Грамотные руководители успели еще в марте оплатить ремонт лифта, другие счета. И в этом месяце им хватило денег. Но это не значит, что в дальнейшем их все будет устраивать", – поясняет Кубанский.
А вот городской консультационный центр, где находится лучшее медицинское оборудование, получил намного меньше денег.
Умирают маленькие больницы
По словам основателя Украинского медицинского экспертного союза Дмитрия Подтуркина, проблема еще и в том, что во время карантина запрещены плановые операции и лечение.
"Раз плановое лечение сделали невозможным, то все неформальные поступления медикам, поступления в так называемые спецфонды, которые пополнялись за счет добровольных пожертвований – закончились", – говорит Подтуркин.
Также по его словам, оказалась неподготовленной система e-Helsi, которая не выдержала нагрузки. А ведь именно через нее должен реализовываться принцип деньги идут за пациентом. Туда в онлайн режиме должны вноситься все данные об услугах пациенту.
"В результате реформы умирают маленькие, малозагруженные больницы. Попробуйте сделать расширение медицинских услуг в районной больнице. Для этого нужно создать новое отделение, переучить специалистов, оптимизировать штат. Времени и денег на это просто не дали", – говорит Подтуркин.
Также большое количество медицинских услуг могут предоставлять только областные, городские больницы. Вдобавок сделали так называемые приоритетные услуги, которые оплачиваются почти по рыночному тарифу. Но оказывать их в сельских и районных больницах никто не сможет. В результате они должны закрыться.
"Но человек же не виноват, что родился в селе или маленьком городе; что в их районе нет средств построить больницу и купить оборудование, сделать больницу более эффективной. Государство должно было дать деньги и время на все это", – считает Подтуркин.
Проблема и в том, что медреформа не пилотировалась. Единственный пилотный проект был отработан в Полтаве. "Полтавская область всегда славилась медициной. Потому что там местная власть имеет средства от добычи недр. Кроме того, Полтава всегда была полигоном для Мирового банка, Банка реконструкции и развития. Т. е. туда вливались грантовые деньги. Поэтому результат пилота, проведенного в хороших условиях, нельзя примерять на такие области, как Сумская или Черниговская", – подчеркивает Подтуркин.
Что касается тарифов, то эксперт считает: нужно было иметь политическую волю и сказать – раз у нас нет денег, то мы не можем оказывать медицинскую помощь всем и всего. В результате мы предоставляем помощь, но по мизерным тарифам.
"Чтобы исправить этот бардак, необходим переходный период, в течение которого нужно научить медиков и местные власти работать в новых условиях. Ничего не меняется, но в этот период больницы финансируются, как в 2019 году. За это они обязуются оказывать медицинские услуги всем, кто к ним обратится", – говорит Подтуркин.
Также он считает, что без обязательного медицинского страхования нам не обойтись: "Нам неоткуда взять деньги, поэтому нужны страховые платежи. Когда страховку оплачивает работодатель, сам работник и государство".
Вернемся к системе Семашко?
Александр Ябчанка, который работал в МОЗ при Ульяне Супрун и занимался реформами, считает, что провал реформы произошел из-за того, что власть не подготовилась к ней.
"Нужно было провести масштабную кампанию помощи в подготовке ко второму этапу реформы самих больниц и местной власти, которая является их собственниками. Далее – спланировать экономическую деятельность. Руководство медучреждения должно было разработать финансовый план на этот год. А местным органам следовало запланировать дофинансирование эффективной работы больницы. Этого не было сделано", – считает Ябчанка.
Он приводит цифры: 973 медучреждения в апреле получили денег больше, чем в прошлом году, 20 больниц получили на 10% меньше. У 181 учреждения дефицит в 10-30%, у 125 – меньше на 30-50%. И 261 больница получила средств меньше вполовину, по сравнению с прошлым годом.
"Это означает, что кто-то подготовился лучше, а кто-то хуже. Проблему монобольшинство видело, и у них были все инструменты, чтобы все исправить. Почему не заложили в этом году на медицину 5% от ВВП, как требует закон? Ныне говорят о 6%. А почему не о 8%? И откуда в сегодняшних условиях взять деньги без ущерба для других сфер", – удивляется Ябчанка.
Он высказывает опасение, что теперь власти просто заберут деньги у тех медучреждений, которые лучше подготовились и поэтому получили финансирование. "Если они просто дофинансируют отставшие медучреждения – это одно дело, просто нарушится принцип конкуренции. Но если они заберут деньги у тех, кто действительно работал, оптимизировался, закупал оборудование, нанимал специалистов, мы снова вернемся к советской системе Семашко", – подчеркивает Ябчанка.
Он считает, что сейчас власть руководствуется тем, что у них на носу местные выборы и им важно не потерять электорат. Отсюда и такие решения.