"Голодные и замерзли": на курорте в Египте застряли 200 украинцев

В аэропорту египетского города Шарм-эль-Шейх застряли более 200 украинских туристов, которые должны лететь во Львов.

Планируется, что днем 28 апреля их заберет борт из Украины, отметил начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в эфире телеканала "112- Украина".

Кроме того, в комментарии "Украинской правде" он уточнил, что речь идет о примерно 215 людях, однако точное количество украинских граждан, находящихся в Шарм-эль-Шейхе, еще уточняется.

"По информации туроператора и украинского консула, граждане Украины, которые не смогли вернуться во Львов 27 апреля, сейчас находятся в одном из отелей города. Часть из них оставалась в аэропорту", — отметил Кирилич.

Он напомнил, что с учетом требований администрации аэропорта и чрезвычайного положения в стране, лица могут находиться в помещении аэропортов не более двух часов.

"Поэтому части людей, которые оставались в аэропорту, пришлось отбыть в гостиницу и там ожидать своего возвращения в Украину. Туроператор обеспечивает все потребности, возникающие в таких ситуациях, за свой счет", — заверил дипломат.

По его словам, прибытие самолета из Украины, который заберет туристов, ожидается после обеда 28 апреля.

Кирилич добавил, что аэропорт Львова не имел возможности принять самолет, заказанный туркомпанией в авиакомпании EGYPTAIR, поэтому пришлось заказывать самолет из Украины.

Сами пассажиры, ожидающие возвращения из Египта во Львов, сообщают о задержке из-за авиакомпании YanAir.

"Уже почти сутки не можем вернуться домой, рейс Шарм Эль-Шейх, авиакомпания YanAir5216. Никто никакой информации не предоставляет. Нас до 200 человек, из них 45 детей, все голодные и очень замерзли", — возмутилась туристка Анна Сало на странице "Varta 1 Львов" в Facebook.

Туристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха Facebook "Varta 1 Львов"

Туристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха Facebook "Varta 1 Львов"

Туристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха Facebook "Varta 1 Львов"

Как сообщал "Обозреватель", в мае 2017 года в египетском городе Хургада также застряли около 200 украинских туристов, поскольку их самолет не смог подняться в воздух и чуть не потерпел крушение при попытке взлета.