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"Голодали и пили воду из реки": Хомчак сказал, как вырвался из ада под Иловайском

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, как ему удалось вывести бойцов из окружения врага во время боев за Иловайск летом 2014 года.

Подробностями поделился он в интервью "УНИАН". Генерал возглавлял войска сектора "Б".

"Для меня этот бой не закончился, потому что до сих пор неизвестна судьба многих, кто пропал без вести. Это все – бремя в моей душе. Но я ни перед кем глаза не опускаю. Не потому, что я такой бесстрашный, а потому, что я сделал все, что мог сделать. Наверное, главная моя проблема в том, что я остался жив", – поделился он.

Новости
Начальник Генштаба Руслан Хомчак: что о нем известно

Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

УНИАН

"Тогда наличие генерала там было элементом сдерживания для бойцов. Потому что все смотрят, что генерал здесь, он не дурак, он себя уважает, не убегает, значит, мы тоже будем воевать. Хотя у меня были ситуации, когда мне говорили, что все уже оставляют Иловайск, а я говорил – "нет, я на месте", тогда все – "мы воюем дальше", – добавил Хомчак.

Генерал рассказал, что сделал все возможное для спасения группы из 14 человек. Бойцы голодали несколько дней и пили воду из реки Кальмиус. Среди них был также тяжелораненый воин.

По словам Хомчака, его подразделение вышло в безопасную зону в город Комсомольск в 4-5 часов утра 31 августа. Далее генерал связался с руководством АТО и за ними прибыл вертолет.

По словам Хомчака, все, кто прошел "Иловайский котел", – герои. "Речь не о том, чтобы всем дать Героя Украины, но их надо назвать. Они заслужили быть героями. Люди храбро воевали. Ситуация трагическая, но, возможно, она переломила ход всего, что есть", – отметил генерал.

Бои за Иловайск

Бои за Иловайск

Politeka.net

"Это был момент, когда россияне поняли, что дальше идти нельзя, потому что украинцы идут на смерть, но не сдаются. Я хочу, чтобы эта трагическая ситуация была более поучительной и выводы были более широкими и понятными. Там была проявлена воля украинского народа. Там было показано, что добробаты – это не какие-то нацисты, пришедшие убивать, людей вешать, а которые вместе с военными рядом воюют", – подчеркнул Хомчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ООН установила, что часть украинских защитников убили в 2014 году под Иловайском в тот момент, когда они были лишены боеспособности, а выживших подвергали жестоким пыткам.

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Темы
Бои за ИловайскАТО на Донбассе
Персона
Руслан Хомчак
Место
Украина
Теги
ВСУГенеральный штаб ВСУИловайск
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Комментарии на сайте не модерированы
Костюк Олександр
Костюк Олександр
1. Який характер носили контакти тимчасово виконуючого обов’язки командувача оперативного командування «Південь» (штаб – м. Дніпропетровськ) генерала Хомчака та топ-менеджменту групи «Приват» на початку АТО і до її початку? 2. Як командувач Сектру Б генерал Хомчак обґрунтував прохання штабу АТО про передачу під його підпорядкування 40-го батальйону «Кривбас», задоволене штабом АТО? 3. Яку мету переслідувала розпочата 40-м (Кривбас) і 39-м (Дніпро-2) батальйонами атака на Іловайськ? Які задачі ця атака мусила виконати? Чи є збігом той факт, що атака на Іловайськ розпочалася водночас з виведенням 3000 бійців з Південного мішку у сусідньому з районом Іловайська Секторі Д? 4. Де все ж таки подівся наказ чи-то штабу АТО, чи-то Генштабу (існують різні версії) атакувати Іловайськ? Чому за 5 років його ніхто так і не пред’явив? Чи, може, не було ніякого наказу? 5. Про що говорили на нараді в кабінеті заступника голови Дніпровської ОДА Геннадія Корбана 5 серпня 2014 р. в присутності командирів добробатів Семенченка, Білецького, Берези та Філоненка, журналіста Бутусова і командувача Сектору Б генерала Хомчака (факт зустрічі підтвердили Корбан і Бутусов)? 6. Зона відповідальності Сектору Б на серпень 2014 р. – ділянка від Ясинуватої (звільненої бійцями 95-ї бригади 20 серпня) та Донецького аеропорту навколо Донецька і аж до району Кутейникового. Штаб Сектору Б містився в селі Олексіївка біля Курахового, а окремі підрозділи в селі Березове – між Донецьком і Новотроїцьком. Чому від початку боїв за Іловайськ, де більшість підрозділів представляли МВС, ставка командувача Сектору Б генерала Хомчака перебувала у Многопіллі, біля Іловайська? 7. Штаб АТО формував штурмову групу для деблокування «групи Хомчака» під Іловайськом з частин 79-ї і 95-ї бригад. Чому генерал Хомчак пішов на переговори з росіянами та повів свої частини по узгодженому з «народом зайвої хромосоми» «зеленому коридору»? Чи правда, що виходу з оточення у генерала Хомчака вимагали командири добробатів, які поставили генералу повноцінний ультиматум, мовляв, «ми підемо, а ви робіть, що хочете»? 8. Після прориву з оточення генерал Хомчак поїхав не у Краматорськ до штабу АТО, а у Дніпро, ніби аби привести себе до ладу. З ким він зустрічався у Дніпрі та про що розмовляв? 9. Якими ще подвигами крім Іловайська під час АТО може похвалитися генерал Хомчак? За які заслуги його призначили начальником Генштабу?
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