"Голодали и пили воду из реки": Хомчак сказал, как вырвался из ада под Иловайском

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, как ему удалось вывести бойцов из окружения врага во время боев за Иловайск летом 2014 года.

Подробностями поделился он в интервью "УНИАН". Генерал возглавлял войска сектора "Б".

"Для меня этот бой не закончился, потому что до сих пор неизвестна судьба многих, кто пропал без вести. Это все – бремя в моей душе. Но я ни перед кем глаза не опускаю. Не потому, что я такой бесстрашный, а потому, что я сделал все, что мог сделать. Наверное, главная моя проблема в том, что я остался жив", – поделился он.

Руслан Хомчак УНИАН

"Тогда наличие генерала там было элементом сдерживания для бойцов. Потому что все смотрят, что генерал здесь, он не дурак, он себя уважает, не убегает, значит, мы тоже будем воевать. Хотя у меня были ситуации, когда мне говорили, что все уже оставляют Иловайск, а я говорил – "нет, я на месте", тогда все – "мы воюем дальше", – добавил Хомчак.

Генерал рассказал, что сделал все возможное для спасения группы из 14 человек. Бойцы голодали несколько дней и пили воду из реки Кальмиус. Среди них был также тяжелораненый воин.

По словам Хомчака, его подразделение вышло в безопасную зону в город Комсомольск в 4-5 часов утра 31 августа. Далее генерал связался с руководством АТО и за ними прибыл вертолет.

По словам Хомчака, все, кто прошел "Иловайский котел", – герои. "Речь не о том, чтобы всем дать Героя Украины, но их надо назвать. Они заслужили быть героями. Люди храбро воевали. Ситуация трагическая, но, возможно, она переломила ход всего, что есть", – отметил генерал.

Бои за Иловайск Politeka.net

"Это был момент, когда россияне поняли, что дальше идти нельзя, потому что украинцы идут на смерть, но не сдаются. Я хочу, чтобы эта трагическая ситуация была более поучительной и выводы были более широкими и понятными. Там была проявлена воля украинского народа. Там было показано, что добробаты – это не какие-то нацисты, пришедшие убивать, людей вешать, а которые вместе с военными рядом воюют", – подчеркнул Хомчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ООН установила, что часть украинских защитников убили в 2014 году под Иловайском в тот момент, когда они были лишены боеспособности, а выживших подвергали жестоким пыткам.

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