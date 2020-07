Голландские ученые: при переходе с сигарет на IQOS риск рака снижается в 10–25 раз

Если вы интересовались альтернативами сигаретам, то наверняка слышали об IQOS [Айкос]. Это система нагревания табака, в ходе использования которой выделяется табачный аэрозоль, а не дым. Аэрозоль содержит на 95% меньше вредных веществ, чем сигаретный дым. Это достигается за счет того, что табак в системе IQOS не горит, как в сигарете (где температура может доходить до 800 ⁰С), а нагревается максимум до 350 ⁰С.

Информация о технологии – с официального сайта iqos.ua.

За счет отсутствия горения в составе аэрозоля Айкос значительно меньше вредных химических соединений по сравнению с сигаретным дымом. Самое важное и ценное отличие – это сокращение концентрации продуктов горения – канцерогенных смол и угарного газа, которые представляют наибольшую опасность для здоровья курильщика. Эффект "пассивного курения" для окружающих при использовании IQOS тоже отсутствует.

По логике, меньшее количество вредных веществ должно вести к уменьшению вреда для здоровья и снижению риска онкозаболеваний. Но так ли это? Этим же вопросом задалось министерство здравоохранения Нидерландов (полное название – министерство здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов).

По запросу МОЗ Нидерландов соответствующее исследование провели Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов и Национальный Институт здоровья и окружающей среды (RIVM).

Задачей ученых быть сравнить степень риска развития рака легких при курении сигарет или использовании электронных альтернатив. Поскольку IQOS пользуется большой популярностью в Нидерландах, именно это устройство стало предметом исследования.

В рамках исследования оценивалась степень канцерогенности каждого из продуктов, возможные последствия для организма и риск развития онкозаболеваний. Группа ученых рассматривала 8 канцерогенов, признанных ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) наиболее опасными.

Проще говоря, задачей исследовательской команды было не просто замерить концентрацию вредных веществ, но и оцифровать их влияние на здоровье.

Результаты исследования: IQOS снижает риск рака в 10–25 раз и продлевает жизнь курильщика минимум на 5 лет

Лабораторные тесты показали, что концентрация наблюдаемых канцерогенных веществ в аэрозоле IQOS значительно ниже, чем в дыме сигарет.

После серии экспериментов и наблюдений сотрудники Института выяснили, что при использовании IQOS воздействие канцерогенных веществ на организм в 10–25 раз ниже, чем от сигарет. Более того, данные исследований вместе с методами компьютерного моделирования позволили определить, что после перехода с сигарет на IQOS (или другую систему нагревания табака) средняя продолжительность жизни курильщика увеличивается как минимум на 5 лет.

Источник: оригинальные результаты исследования – в статье "A Method for Comparing the Impact on Carcinogenicity of Tobacco Products: A Case Study on Heated Tobacco Versus Cigarettes".

Сами ученые призывают трактовать результаты их работы ответственно и разумно. Свои выводы исследовательская команда считает правильными, но просит также принимать во внимание, что их эксперименты и модели касаются ограниченной территории.

В дыме сигареты содержится около 7000 различных химических соединений. 63 из них считаются канцерогенными, то есть способными вызвать онкозаболевания. В рамках вышеописанного исследования ученые рассматривали только 8 наиболее опасных канцерогенов. Концентрация и влияние остальных не оценивались. Состав аэрозоля IQOS отличается от сигаретного дыма. Влияние на организм других веществ не являлось предметом данного исследования.

Также ученые уточняют: использование любых заменителей сигарет (кальянов, вейпов, систем нагревания табака, жевательного или нюхательного табака, никотиновых таблеток) не является полностью безвредным. Лучший способ обезопасить себя – полностью отказаться от курения и употребления никотина в любой форме.

Тем не менее, они признают, что для тех, кто все равно намерен продолжать курить, переход на IQOS является лучшим решением.

Другие исследования об IQOS: система нагревания табака снижает вред для организма и способствует улучшению общественного здоровья

Работа Национального института здоровья и окружающей среды – это не первое похожее исследование на тему популярной системы нагревания табака IQOS. Учёные других стран (например, Японии, Германии) также приходили к аналогичным выводам о том, что аэрозоль от систем нагревания табака содержит намного меньшее количество токсичных веществ. А это, в свою очередь, означает потенциально меньший риск развития различных заболеваний.

Недавно эти выводы подтвердили в США. 7 июля FDA (Food and Drug Administration – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США) опубликовали заявление по поводу системы нагревания табака IQOS.

Справка: FDA – это государственный орган в США, который отвечает за проверку и сертификацию всех продуктов питания, медикаментов, табачных изделий, ветеринарной продукции, товаров для животных и т.д. Разрешение FDA – обязательный пререквизит для того, чтобы начать продавать тот или иной товар в Соединенных Штатах Америки. FDA руководствуется едва ли не самыми строгими в мире стандартами и требованиями к качеству. Поэтому правительства других стран часто опираются на решения FDA при разработке собственного законодательства.

Независимые исследования FDA подтвердили, что при использовании IQOS действительно выделяется значительно меньше вредных веществ по сравнению с сигаретным дымом. А полный переход с сигарет на IQOS уменьшает вред для организма каждого конкретного курильщика, а также улучшает уровень общественного здоровья в целом.

Параллельно этому заявлению FDA присвоила IQOS особый статус продукта с модифицированным риском. Это первое электронное устройство для курильщиков, получившее такой статус.